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藍營被塑造發動「避桃」 江啟臣：卑劣至極

台灣新聞組╱台北23日電
桃園市爆發新冠肺炎疫情，國防部與澎湖縣政府接連發出「避桃令」，卻被渲染成藍營執政縣市抵制桃園。國民黨主席江啟臣22日在臉書批評，相關訊息是「子虛烏有」的「惡質消息」，並表示此刻「撐住桃園，就是撐住台灣防疫」。(記者周志豪／攝影)
桃園市爆發新冠肺炎疫情，國防部與澎湖縣政府接連發出「避桃令」，卻被渲染成藍營執政縣市抵制桃園。國民黨主席江啟臣22日在臉書批評，相關訊息是「子虛烏有」的「惡質消息」，並表示此刻「撐住桃園，就是撐住台灣防疫」。(記者周志豪／攝影)

衛福部桃園醫院群聚疫情擴大，在國防部要求官兵非必要勿進入桃園後，引發部分縣市政府發出「避桃令」爭議。面對外界壓力，相關縣市昨紛紛澄清，強調是呼應指揮中心的呼籲，藍營多縣市長都致電桃園市長鄭文燦表示「全力助桃」。

本報系聯合報報導，桃園市長鄭文燦表示「桃園不是疫區，沒有封城」，也說看到馬祖縣長劉增應、金門縣長楊鎮浯PO文力挺，第一時間發表支持桃園、挺桃園的臉書，非常感謝。包括雲林縣長張麗善、台中市長盧秀燕及新北市長侯友宜等多個藍營市長也都分別致電或公開表達會全力支持、協助桃園所需。

行政院長蘇貞昌昨天與鄭文燦透過視訊向桃園醫院內的醫護人員打氣，除喊話「這一刻我們都是桃園人」，強調要守住台灣，沒有分彼此。

國民黨主席江啟臣對有人塑造藍營執政縣市抵制桃園，直批：「卑劣至極」。江要外界不要過度解讀各縣市政府超前部署的防疫作為，畢竟從去年至今，中央與各級政府都一直在提醒防疫要超前部署，應避免在政策形成或落實後產生一些不必要歧視性行為，此刻「撐住桃園，就是撐住台灣防疫」。

國防部19日強調桃園是國軍在北部地區防衛重鎮，指示官兵非必要減少前往高風險場域，被稱是開出「避桃令」第一槍。

國防部昨晚發布一支影片強調，「國軍力挺桃園，國軍不避桃」，面對新的疫情挑戰，國軍官兵選擇共同承擔。

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