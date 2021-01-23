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球員兼裁判 第三航廈案三度流標後再廢標

記者侯俐安、曹悅華／台北23日電
桃機第三航廈主體工程標案第二階段規格標，今（18）日截止投標並進行審查，Samsung C&T Corporation（台灣國際三星物產公司）與榮工工程公司團隊，通過第二階段規格標審查。　圖／桃機公司提供【作者：楊文琪，日期：2021-01-18，數位典藏序號：20210118172636859】
桃機第三航廈主體工程標案第二階段規格標，今（18）日截止投標並進行審查，Samsung C&T Corporation（台灣國際三星物產公司）與榮工工程公司團隊，通過第二階段規格標審查。　圖／桃機公司提供【作者：楊文琪，日期：2021-01-18，數位典藏序號：20210118172636859】

歷經3年、三度流標，桃機第3航廈資格標去年終於審查完成，由日、韓大廠等兩組團隊通過。本月18日才由韓商進入第二階段規格標，預計28日選出優勝廠商，未料出現重大瑕疵；桃機公司審查過程發現，1名評委名字竟出現在投標文件工作成員名單，形同「球員兼裁判」，違反採購法。桃機證實，全案將「不予決標」。

至於原訂2026年完工是否延宕？桃機說，目前尚未預估，將盡速完成後續作業。不過桃機內部人士預估，重新來過至少需3個月以上，雖可加速辦理，但前功盡棄，對承辦人員都是很大的打擊。

桃機第3航廈一波三折，3航廈2017年5月開工，滑行道和機坪都已施工，唯獨最重要的主體工程，因建設難度高，經費又低，一再流標，過去三次招標都無人投標。去年5月第4度招標，8月開資格標，由「韓國三星與榮工工程」、「日商華大成營造與大陸工程」兩組團隊通過審查。

桃機18日第二階段規格標開標，由「三星與榮工」團隊通過審查，預計28日舉行評選委員會，評定最優勝廠商。未料，桃機昨上午審閱文件時，發現三星與榮工的投標文件中，竟出現評選委員名字，形同「球員兼裁判」。

據了解，該名評委是北市府捷運局前局長，去年7月，桃機討論評分準則時曾聘他為委員，但他同時也是榮工的顧問，另也是28日評選委員會的評委，但已在去年12月主動請辭。

依採購法，評委從接獲評選資料開始，就不能參與該採購案投標，或擔任投標商的工作成員，法規明確規範若有違反者，應「不予決標予該廠商」。

對此，桃機昨晚證實，本案工作小組於審查時，發現該共同投標團隊的服務建議書內容，將本工程最有利標之評選委員列入其工作成員名單中，違反「採購評選委員會審議規則」第14之一條規定，將依採購法規定，不予決標。後續將依採購法規定，盡速檢討辦理方式。

桃機也提到，昨事件爆發後，日商也將有機會再次投標，資格、規格標都將從頭來過。工程會則說，此案不予決標後，桃機可選擇第二次公告，若招標文件沒有重大變更，標期可縮短。

航空界人士直言，第3航廈命運「已經不是一波三折可以形容」。朝陽科大飛航系籌備主任盧衍良則強調，目前因為疫情，多少給予桃機時間與空間，延宕影響是一定存在，但若因此急就章，後續影響會更難因應，支持程序要合法。

三星 疫情 捷運

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