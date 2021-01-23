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「反萊豬」和「還我公投」兩案衝刺 拚8月28日投票

記者賴于榛、王寓中／台北23
中選會委員會議昨天通過一一○年全國性公民投票案在八月二十八日舉行投票，國民黨提案的反萊豬公投目前正在衝刺第二階段連署。(本報資料照片)
中選會委員會議昨天通過一一○年全國性公民投票案在八月二十八日舉行投票，國民黨提案的反萊豬公投目前正在衝刺第二階段連署。(本報資料照片)

中選會委員會議昨通過110年全國性公民投票案，定今年8月28日投票。中選會將在5月27日發布公民投票公告，到目前止，核四商轉公投案已成立，國民黨的公投綁大選、食安公投仍在第二階段連署。

國民黨主席江啟臣、立委林為洲提出的「反萊豬」和「還我公投」兩項公投案，國民黨正全力衝刺，目標在農曆春節前完成30萬份連署，3月9日前達到50萬份，預計3月21日將逾50萬份的二階段連署書送交中選會審查。若審查通過，中選會預計5月27日發布兩項公投案公民投票公告。

以核養綠公投領銜人黃士修提出的「您是否同意核四啟封商轉發電？」公投案，中選會日前已決議依法公告公投案成立，並予編號為第17案全國性公民投票案。

中選會表示，110年全國性公民投票案經中選會委員會議決議定於110年8月28日星期六舉行投票，投票起、止時間為上午8時至下午4時。

中選委員會議同時討論通過110年公投工作進行程序表，5月27日發布公民投票公告，5月28日至8月27日辦理公民投票案意見發表會或辯論會，8月8日投票權人名冊編造完成，8月24日前公告投票權人人數，8月28日投開票，9月3日前審定公民投票結果，9月3日公告公民投票結果。

投票 公投 國民黨

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