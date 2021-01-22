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藍批蔡英文守黃捷不守疫情 將為罷免催票

台灣新聞組／台北22日電
面對民進黨中常會不討論疫情，卻討論黃捷罷免案，國民黨主席江啟臣（圖）21日表示相當可恥。（記者陳正興／攝影）
面對民進黨中常會不討論疫情，卻討論黃捷罷免案，國民黨主席江啟臣（圖）21日表示相當可恥。（記者陳正興／攝影）

民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免，國民黨遭民進黨批評造成政治對立，但蔡英文總統周三在民進黨中常會要求力挺無黨籍高雄市議員黃捷不遭罷免。國民黨主席江啟臣批評，現在防疫出現重大危機，由蔡總統主持的執政黨中常會不討論如何守住防疫這一局，居然把重點放在如何守住黃捷罷免案這一局，相當令人遺憾與失望。

本報系聯合報報導，江啟臣表示，王浩宇罷免案過關時，民進黨說是政黨介入結果，蔡總統以民進黨主席身分下令要黨守下黃捷這一局，特別的是黃捷還不是民進黨員，「實在搞不清楚民進黨標準在哪」。國民黨副秘書長李彥秀更說「民進黨自己人王浩宇情何以堪」。

前立委孫大千也在臉書對蔡英文總統喊話，有這麼多時間去照顧高雄市議員黃捷，為什麼不認真去購買疫苗呢？難道黃捷一個人的政治前途比2300萬台灣人民的生命安全更為重要嗎？對抗病毒，要靠的是疫苗，而不是文青式的鬼扯「靠人心的團結」。

台北中國時報報導，「反仇恨政治動員」召集人毛嘉慶昨怒批蔡總統淡化疫情，卻對高雄罷捷有態度，老百姓真悲哀，「民進黨的態度將是罷捷最佳催票機」。

毛嘉慶說，疫情嚴重衝擊人民生活，蔡英文主席僅官樣文章出面表示台灣掌控疫情能力很強、黨公職不要跑攤敬酒，然後親自示範洗手。還記得蔡英文說過要下鄉說明萊豬進口嗎？她根本說完就忘了。

毛嘉慶表示，鳳山在地人已盛傳民進黨及黃捷接下來會出很多招數，但「你好大我不怕」，黃捷連預算書都看不懂，在萊豬表決案落跑，更讓鳳山人感到丟臉的是，一個高雄市議員連高雄巨蛋在左營都能說成在前鎮，這種質量，不要也罷。

據報導，民進黨高巿黨部主委趙天麟說，已與立委許智傑等人成立工作群組，在尊重黃捷意願下，提供協助。被問到何以對被罷免的桃園黨籍議員王浩宇沒這麼明確表態，趙說，反對報復性罷免，不分哪個地方議員，態度都一樣。

民進黨 蔡英文 疫情

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