藍批蔡英文守黃捷不守疫情 將為罷免催票

面對民進黨中常會不討論疫情，卻討論黃捷罷免案，國民黨主席江啟臣（圖）21日表示相當可恥。（記者陳正興／攝影）

民進黨 桃園市議員王浩宇遭罷免，國民黨遭民進黨批評造成政治對立，但蔡英文 總統周三在民進黨中常會要求力挺無黨籍高雄市議員黃捷不遭罷免。國民黨主席江啟臣批評，現在防疫出現重大危機，由蔡總統主持的執政黨中常會不討論如何守住防疫這一局，居然把重點放在如何守住黃捷罷免案這一局，相當令人遺憾與失望。

本報系聯合報報導，江啟臣表示，王浩宇罷免案過關時，民進黨說是政黨介入結果，蔡總統以民進黨主席身分下令要黨守下黃捷這一局，特別的是黃捷還不是民進黨員，「實在搞不清楚民進黨標準在哪」。國民黨副秘書長李彥秀更說「民進黨自己人王浩宇情何以堪」。

前立委孫大千也在臉書對蔡英文總統喊話，有這麼多時間去照顧高雄市議員黃捷，為什麼不認真去購買疫苗呢？難道黃捷一個人的政治前途比2300萬台灣人民的生命安全更為重要嗎？對抗病毒，要靠的是疫苗，而不是文青式的鬼扯「靠人心的團結」。

台北中國時報報導，「反仇恨政治動員」召集人毛嘉慶昨怒批蔡總統淡化疫情 ，卻對高雄罷捷有態度，老百姓真悲哀，「民進黨的態度將是罷捷最佳催票機」。

毛嘉慶說，疫情嚴重衝擊人民生活，蔡英文主席僅官樣文章出面表示台灣掌控疫情能力很強、黨公職不要跑攤敬酒，然後親自示範洗手。還記得蔡英文說過要下鄉說明萊豬進口嗎？她根本說完就忘了。

毛嘉慶表示，鳳山在地人已盛傳民進黨及黃捷接下來會出很多招數，但「你好大我不怕」，黃捷連預算書都看不懂，在萊豬表決案落跑，更讓鳳山人感到丟臉的是，一個高雄市議員連高雄巨蛋在左營都能說成在前鎮，這種質量，不要也罷。

據報導，民進黨高巿黨部主委趙天麟說，已與立委許智傑等人成立工作群組，在尊重黃捷意願下，提供協助。被問到何以對被罷免的桃園黨籍議員王浩宇沒這麼明確表態，趙說，反對報復性罷免，不分哪個地方議員，態度都一樣。