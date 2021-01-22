黑白集／私菸案vs.石木欽案 監委標準何在?

石木欽案爆出法官與富商翁茂鍾不當接觸，司法院公布調查結果。（記者侯永全／攝影）

本屆監委去年8月上任就彈劾 公懲會前主委石木欽，調查報告並揭露同樣與商界不當往來的「石木欽們」大有人在，要求政院、司法院兩個月內徹查。四個多月後，各單位終於交出報告，監委再度開記者會，批評調查局的報告避重就輕又內容矛盾，要求法務部續行查處。

監院長期被譏「只拍蒼蠅」，這次抖出多位司法警調的高官，作法值得肯定。但若說監委已做到大公無私、不畏權勢，卻又未必如此。

石木欽確實與富商翁茂鍾不當往來，但依《公務員懲戒法》，已超過懲戒年限。但監委高涌誠去年8月在記者會上強調，堅持彈劾的原因是，這麼嚴重的情況，社會大眾怎可能接受監院就這樣船過水無痕？

問題是，在此前一個月，高涌誠負責調查總統府私菸案，卻決定不對任何官員提出彈劾。他在記者會上解釋，國安局長彭勝竹已請辭，總統府正副侍衛長等官員也分別受懲處、甚至法辦，「再提彈劾的意義已經不大」。

短短不到一個月，高涌誠辦案從「再提彈劾意義不大」，變成「絕不能船過水無痕」，這到底是什麼標準？監委若想真正被大眾信任，不被視為配合上意的職業打手，必須遇事標準一致，才不招致罵名。但對現下的執政當局或其側翼，如果監院戒除「雙標」，還能運作嗎？