我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美染疫病故累計40萬6001人 超過二戰戰亡人數

陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

新聞評論／太陽花案發回更審 假造權真表忠 最高院厲害了

聯合報社論
太陽花群眾攻占行政院案，魏揚(左)等人二審依「煽惑他人犯罪」改判有罪；不料，到了最高法院刑一庭，卻被發回更審。（本報資料照片）
太陽花群眾攻占行政院案，魏揚(左)等人二審依「煽惑他人犯罪」改判有罪；不料，到了最高法院刑一庭，卻被發回更審。（本報資料照片）

太陽花群眾攻占行政院案，魏揚等人二審依「煽惑他人犯罪」改判有罪；不料，到了最高法院刑一庭，卻被發回更審。刑一庭認為，人民「行使抵抗權」或「公民不服從」得阻卻違法或減免刑責，撤銷原判決發回更審。這種上綱民主憲政的論述看似恢宏，卻難掩恣意「造權」作政治表忠之心，令人讚嘆：厲害了，最高院刑一庭！

最高院發回更審的判決，指煽惑他人犯罪之罪並未違憲，抵抗權只有在「不法情況極公然」時才能行使，且須是最後手段；曲折之語，似仍為最後的有罪裁判留下空間。但它畢竟是針對個案破例提出憲法乃至大法官解釋皆未明文的「抵抗權」、「公民不服從」等概念，並要求下級審必須審酌。這種做法，若說不是在「下指導棋」，其誰能信？

魏揚等為何遭判決有罪，二審判決說得很明白。判決說：明知政院有拒馬、蛇籠及駐守員警，仍呼籲不特定多數人占領，因此有煽惑他人犯罪的故意。該案公訴檢察官朱朝亮質問，「反萊豬、反核食是不是也可以衝總統府？」一語道破全案核心。直言之，如果最高院認定煽惑他人犯罪之罪並未違憲，檢視重點應放在檢方指控魏揚等人的事證是否充足；而二審既已依合憲法律作出有罪判決，用法既無不當，最高院豈可為被告另闢抵抗權及公民不服從之巧門？

進一步言，「抵抗權」的概念就是「革命權」。是指當憲法秩序已經失效，政府喪失自主運作功能，或民主制度名存實亡時，人民當有抵抗甚至推翻政府的權力。但當初太陽花群眾反的是兩岸服貿協議，中華民國憲政體制豈會因區區服貿協議而失靈？魏揚等人呼籲群眾侵入行政院，明顯是違法行為，現在法官卻宣稱人民有抵抗權，這不是僭越憲政是什麼？

何況，在魏揚等人聚眾並煽惑他人攻占政院前，群眾已占領立法院多日，已不可能立即再審服貿協議，立院也未通過委員會會議紀錄。換言之，攻占政院根本毫無必要、亦無急迫性，更非最後反抗手段。可見最高院要二審重新詳查，根本是邏輯跳躍、枉顧事實，只是在浪費司法資源曲意迴護特定犯罪者罷了。

更可議的是，公民不服從的要件，須以和平、公開、並「願意承擔違法後果」為前提，來展現對法律的抵抗。這批群眾既攻占政院又不願扛責，已違反公民不服從的精神；最高院卻稱「公民不服從是言論自由的特殊表達形式」，簡直是在法律的城牆上鑿洞。如果攻占行政院真是「言論自由的特殊表達形式」，那麼川粉攻進美國國會、或台灣人民以反萊豬名義衝總統府，豈不都可自稱是在阻卻違法？那麼，開槍擊斃暴徒保衛官署的員警卻反而有罪了？

此案的事理很清楚，法律或憲法並未賦與人民「只要我不爽做什麼都可以」的表意自由。這點，從憲法和大法官歷次相關解釋就很清楚，不需要少許法官為了向執政者表忠而虛構政治哲學理論。最高院刑事「龍頭庭」作出如此充滿政治味的裁判，其成員竟包括「百官行述」中與商人不當交往的庭長陳世淙、曾公開挺貪腐總統陳水扁的法官黃瑞華。對這起「爭議法官作出離奇判決」事件，人民自不難理解是怎麼回事，也要對蔡總統的司法改革大打問號。

「法官造法」原有補強法律漏洞的正向作用，但若是別有居心的「法官造權」，只為政治表忠而曲解法律，只會成為法治亂源。促轉會主委楊翠，會苟同最高院為其子魏揚濫開巧門、破壞正義嗎？

高院 大法官 台灣

上一則

蔡英文論文是否存在？法庭旁聽席擠爆

下一則

黑白集／防疫年餘狀況來了 陳時中鐵齒咬斷了

延伸閱讀

拜登宣誓就職前 美最高院接獲炸彈威脅

拜登宣誓就職前 美最高院接獲炸彈威脅
重大瑕疵！彭文正告蔡英文論文不存在 高院發回北院

重大瑕疵！彭文正告蔡英文論文不存在 高院發回北院
太陽花有罪撤回 檢：要當殉道者 就別說自己不違法

太陽花有罪撤回 檢：要當殉道者 就別說自己不違法
鴻海要收回扣老臣吐錢 2185萬佣金高院判廖萬城拿出來

鴻海要收回扣老臣吐錢 2185萬佣金高院判廖萬城拿出來

熱門新聞

美國駐聯合國大使克拉夫特向台灣學生的視訊致詞，中國外交部發言人華春瑩18日指是「擺拍」。（美聯社）

美聯國大使挺台被爆是擺拍 網譏：民進黨給多少片酬？

2021-01-20 02:30
民進黨籍桃園市議員王浩宇遭罷免。本報資料照片

8萬4582票通過 王浩宇成首位被罷免台灣直轄市議員

2021-01-16 07:29
拜登核心幕僚艾利森。 美聯社

拜登資深外交幕僚：一國兩制到盡頭 美不會承認台獨立

2021-01-16 03:47
張大千失竊29年的畫作「春山雲瀑」。 （取材自蘇富比秋拍型錄）

張大千「春山雲瀑」失竊29年 李敖「室友」轉賣涉洗錢

2021-01-16 02:30
美國駐聯合國大使克拉夫特。（路透）

美國取消所有出訪計畫 藍委：拜登出手了

2021-01-13 02:29
無黨籍議員田韻馨被爆隱暪已婚身分，借百萬台幣不還。(取材自臉書)

「沒錢吃飯」裝可憐…美女議員瞞婚 哄男借百萬不還

2021-01-15 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠
川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角
川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人