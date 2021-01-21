新聞評論／太陽花案發回更審 假造權真表忠 最高院厲害了

太陽花群眾攻占行政院案，魏揚(左)等人二審依「煽惑他人犯罪」改判有罪；不料，到了最高法院刑一庭，卻被發回更審。（本報資料照片）

太陽花群眾攻占行政院案，魏揚等人二審依「煽惑他人犯罪」改判有罪；不料，到了最高法院刑一庭，卻被發回更審。刑一庭認為，人民「行使抵抗權」或「公民不服從」得阻卻違法或減免刑責，撤銷原判決發回更審。這種上綱民主憲政的論述看似恢宏，卻難掩恣意「造權」作政治表忠之心，令人讚嘆：厲害了，最高院 刑一庭！

最高院發回更審的判決，指煽惑他人犯罪之罪並未違憲，抵抗權只有在「不法情況極公然」時才能行使，且須是最後手段；曲折之語，似仍為最後的有罪裁判留下空間。但它畢竟是針對個案破例提出憲法乃至大法官 解釋皆未明文的「抵抗權」、「公民不服從」等概念，並要求下級審必須審酌。這種做法，若說不是在「下指導棋」，其誰能信？

魏揚等為何遭判決有罪，二審判決說得很明白。判決說：明知政院有拒馬、蛇籠及駐守員警，仍呼籲不特定多數人占領，因此有煽惑他人犯罪的故意。該案公訴檢察官朱朝亮質問，「反萊豬、反核食是不是也可以衝總統府？」一語道破全案核心。直言之，如果最高院認定煽惑他人犯罪之罪並未違憲，檢視重點應放在檢方指控魏揚等人的事證是否充足；而二審既已依合憲法律作出有罪判決，用法既無不當，最高院豈可為被告另闢抵抗權及公民不服從之巧門？

進一步言，「抵抗權」的概念就是「革命權」。是指當憲法秩序已經失效，政府喪失自主運作功能，或民主制度名存實亡時，人民當有抵抗甚至推翻政府的權力。但當初太陽花群眾反的是兩岸服貿協議，中華民國憲政體制豈會因區區服貿協議而失靈？魏揚等人呼籲群眾侵入行政院，明顯是違法行為，現在法官卻宣稱人民有抵抗權，這不是僭越憲政是什麼？

何況，在魏揚等人聚眾並煽惑他人攻占政院前，群眾已占領立法院多日，已不可能立即再審服貿協議，立院也未通過委員會會議紀錄。換言之，攻占政院根本毫無必要、亦無急迫性，更非最後反抗手段。可見最高院要二審重新詳查，根本是邏輯跳躍、枉顧事實，只是在浪費司法資源曲意迴護特定犯罪者罷了。

更可議的是，公民不服從的要件，須以和平、公開、並「願意承擔違法後果」為前提，來展現對法律的抵抗。這批群眾既攻占政院又不願扛責，已違反公民不服從的精神；最高院卻稱「公民不服從是言論自由的特殊表達形式」，簡直是在法律的城牆上鑿洞。如果攻占行政院真是「言論自由的特殊表達形式」，那麼川粉攻進美國國會、或台灣 人民以反萊豬名義衝總統府，豈不都可自稱是在阻卻違法？那麼，開槍擊斃暴徒保衛官署的員警卻反而有罪了？

此案的事理很清楚，法律或憲法並未賦與人民「只要我不爽做什麼都可以」的表意自由。這點，從憲法和大法官歷次相關解釋就很清楚，不需要少許法官為了向執政者表忠而虛構政治哲學理論。最高院刑事「龍頭庭」作出如此充滿政治味的裁判，其成員竟包括「百官行述」中與商人不當交往的庭長陳世淙、曾公開挺貪腐總統陳水扁的法官黃瑞華。對這起「爭議法官作出離奇判決」事件，人民自不難理解是怎麼回事，也要對蔡總統的司法改革大打問號。

「法官造法」原有補強法律漏洞的正向作用，但若是別有居心的「法官造權」，只為政治表忠而曲解法律，只會成為法治亂源。促轉會主委楊翠，會苟同最高院為其子魏揚濫開巧門、破壞正義嗎？