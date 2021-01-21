暗指藍高層自私 連勝文：丐幫還在瘋幫主

國民黨智庫副董事長連勝文。(本報資料照片)

國民黨 智庫副董事長連勝文昨天證實，黨主席江啟臣 曾找他接任秘書長，但他與黨中央團隊溝通時，對許多事情的看法完全不一致，接秘書長對他與黨都不好；此時國民黨已成為一群「丐幫」，卻還在瘋「幫主」。

國民黨文傳會副主委鄭照新接受中央社記者詢問時回應指出，連勝文說得很好，國民黨面臨困難，目前才看到一點曙光。黨務工作是承擔，不是資源的爭奪，因為國民黨早已沒有資源，江啟臣與連勝文一路強調與實踐的，都是團結國民黨。

鄭照新表示，國民黨已如此艱難，如果關注的重點在位子上，而不是深化黨務參與的大方向，是小看國民黨的改革決心與格局。

連勝文昨接受廣播電台專訪時表示，如果從權力、私心的角度，應該接任秘書長，可是現在這種情況不能考量個人，因為即使不談他與現在黨中央團隊在許多事情的看法完全不一致，從管理的角度來看也不適合，如果要硬湊在一起也不適合。

連勝文也提到，過去國民黨執政時，他曾提出「丐幫」說，讓黨內高層不滿，但現在國民黨已一窮二白，且到了山窮水盡的地步，在這樣情況下，「我們都是丐幫，當大家都是一群丐幫的時候，還在瘋幫主」。

連勝文批評，去年國民黨讓很多支持者痛徹心扉，因為一群人的自私，導致整個黨輸到脫褲子，且每次國民黨只要高層領導有私心時，把黨機器變成自己的私產，這個黨就會出問題。