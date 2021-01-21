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蔡英文喊話守住「罷捷案」 挨批總統領軍對戰公民權

台灣新聞組╱綜合21日電
高雄市鳳山區罷免市議員黃捷案引發熱議。(本報資料照片)
高雄市鳳山區罷免市議員黃捷案引發熱議。(本報資料照片)

桃園市議員王浩宇被罷後，即將登場的高雄市議員黃捷罷免案備受關注。民進黨副秘書長林鶴明昨天在民進黨中常會上報告最新內部民調，贊成罷免者達29％超過門檻，不贊成者則是過半；蔡英文總統表示，面對罷免要有一套作戰模式，不能像過去一樣坐視不管，「這局我們一定要守住」。

針對蔡總統對罷捷案表態，國民黨文傳會副主委鄭照新酸說，「奇怪，黃捷是民進黨員嗎？」他說，這表示罷免的公民運動將遭到行政部門千方百計抵制，未來必定是小動作不斷，罷免難度也將極大提高，對比民進黨過去高調強調罷免是人民權利，無疑是極大諷刺。

台北中國時報報導，罷捷團體發言人徐尚賢說，樂見所有台灣人民都站出來展現民意，這是真正的民主價值，不過他表示，沒想到黃捷討救兵竟然討到總統府，「難道她不知道總統府應該是沒有顏色的嗎？」接著酸，「原來行政中立在蔡英文心中根本就是狗屁。」

徐尚賢進一步指出，對人民罷免不適任議員黃捷的行動，居然勞師動眾讓總統領軍來對戰公民權，完全是小蝦米對上大鯨魚，不過徐尚賢說，就算壓力很大還是會堅定不移的行使公民權，為民主奮戰到底。

本報系聯合報報導，民進黨內部民調顯示，有49%受訪者表示對黃捷欣賞、31%不欣賞；贊成罷免29.2%、不贊成55%；40.8%受訪者表示一定會去投票。黨內人士分析認為，會去投票者未必大多數都是要去投「贊成罷免票」。

據轉述，綠委蔡易餘在常會尾聲也提出針對罷捷案的看法表示，民進黨要有面對罷捷案態度，並不是說冷處理就是完全不論述，如此會放任謠言、假消息傳播。蔡易餘看法獲得現場常委一致支持。

民進黨發言人周江杰表示，民進黨對罷捷案的態度就是積極配合、全力相挺；黨內人士指出，黨會針對每一個案客製化討論因應方式，但畢竟黃捷是無黨籍，還是要尊重當事人意見。

民進黨 投票 民調

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