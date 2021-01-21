蔡英文論文案高院發回更審 彭文正：贏得第一場勝利

蔡英文總統（圖）遭媒體人彭文正質疑英國倫敦政經學院博士學歷，彭還提確認論文不存在訴訟，高院20日判原判決廢棄，發回北地方法院更審。(本報資料照片)

媒體人彭文正質疑蔡英文 總統的博士學位真實性，提出確認1984年英國倫敦政經學院論文不存在訴訟，去年1月被台北地院駁回後，彭上訴。台灣 高等法院昨天進行言詞辯論，罕見當庭判原判決廢棄，發回北院審理。

高院 指出，彭請求確認的是否為民事訴訟法所稱的「基礎事實」，涉及訴訟是否具備保護必要要件，如有疑問，審判長應闡明，但原審未盡闡明義務、不經言詞辯論逕駁回，瑕疵重大；因雙方都沒表明願由高院直接裁判，因此發回更審。

對此，彭文正開心在臉書表示「終於贏得第一場勝利」、「高院判蔡英文敗訴」，蔡英文總統委任律師連元龍回應指出，此顯與事實不符；高院是因為程序瑕疵，才發回地院審理，蔡總統的博士論文及學位，有相關公文佐證，是堅不可摧的事實。

彭文正提告指出，教授林環牆曾就蔡英文是否有博士論文提出獨立調查報告，他質疑論文不存在，蔡竟以「總統之尊」提妨害名譽告訴，控他抹黑、造謠、散布假消息；論文是否存在影響到蔡能不能向他主張侵權行為損害賠償責任，因此提起訴訟。

北院認為，彭提「確認論文不存在」訴訟，但起訴狀內同時請求確認蔡英文是否取得博士學位，並非請求確認法律關係，不符民事訴訟法規定，且論文存在與否或蔡英文是否具博士學位屬單純事實問題，非法律關係，不得作為確認之訴標的，駁回訴訟。

彭表示，博士論文是博士必要條件，無論文即無學位，涉詐欺、偽造文書、侵權、附帶民事賠償等十多條法律。經一個多小時辯論、評議15分鐘，判原判決廢棄、發回。