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蔡英文論文是否存在？法庭旁聽席擠爆

記者王宏舜／台北21日電
媒體人彭文正。(中央社資料照片)
媒體人彭文正。(中央社資料照片)

蔡英文總統論文案，高等法院昨天進行言詞辯論，現場擠進上百人旁聽，法院旁聽席不僅坐滿，連「站位」都塞爆。審判長表示，目前文獻對「基礎事實」沒有明確定義，希望雙方提供看法。

一名長者特地穿博士服來旁聽，開庭到一半他突然站起說自己是「電機博士」，並介紹左手邊坐著台大前教授賀德芬等人，稱「沒有學位就沒有博士」；語畢，場內響起掌聲。審判長仍提醒這是法庭，不能影響法庭秩序。

蔡英文總統的博士論文引發外界質疑，她選前曾公開在英國倫敦政經學院的博士論文，卻遭外界質疑一稿多吃、論文自我抄襲，違反學術倫理。彭文正前年10月19日在倫敦和教授林環牆召開國際記者會，訴求英國媒體關注總統蔡英文學歷真偽，並要求英國政經學院（LSE）回答有關蔡總統學歷的相關質疑。

彭文正提告主張，旅美學者林環牆曾提出獨立調查報告，認蔡英文應該沒有1984年LSE審查合格的博士論文，報告也指出，LSE本部圖書館曾覆函稱倫敦大學LSE所有博士學位都是在倫敦大學頭銜下頒發，且合格博士論文須送繳倫敦大學總院圖書館、高等法律研究院圖書館收藏。

彭稱，倫敦大學總院圖書館、高等法律研究院圖書館員查詢發現，均未收藏蔡英文的論文，電子檢索系統也沒有論文典藏紀錄，台灣至今也沒有論文存在。而LSE婦女圖書閱覽室所展示的論文，是前年6月28日才影印或掃描後電子傳真補送的「論文集影印本」，外觀與1984年畢業生博士論文不同。

另外，蔡英文的論文題目頁、版權聲明頁竟是最新繕打而非舊文影印，年度為1983年非1984年，彭文正認為此非1984年審查合格的論文，確信蔡英文的博士論文不存在，也就是蔡英文未合格地提交博士論文，沒取得博士學位。

蔡英文 倫敦 圖書館

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