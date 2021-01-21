我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美染疫病故累計40萬6001人 超過二戰戰亡人數

陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

石木欽案 監委批調查局迴護前處長

記者丘采薇／台北21日電
監委蔡崇義（中）、高涌誠（左）、王美玉（右）20日召開記者會，批評法務部調查局針對「石木欽案」的行政調查報告錯漏百出。（記者曾學仁／攝影）
監委蔡崇義（中）、高涌誠（左）、王美玉（右）20日召開記者會，批評法務部調查局針對「石木欽案」的行政調查報告錯漏百出。（記者曾學仁／攝影）

監察院昨天批評法務部調查局針對「石木欽案」的行政調查報告錯漏百出，且有曲意迴護前調查局處長秦台生之嫌；另外，台北地檢署並未提供相關影本給各調查機關，僅開放一天讓司法院與法務部所屬調查機關至北檢閱卷。監院除要求補齊資料，也要求高檢署將加密的調查報告解密。

監察院去年8月彈劾前公務員懲戒委員會委員長，據富商翁茂鍾被查扣的27本筆記，發現眾多司法檢警調高層涉與之不當接觸、球敘、宴飲、甚至疑炒股，要求行政院與司法院查處並對社會揭露。司法院與法務部18日公布調查報告，但當初主查石木欽案的監委王美玉及高涌誠對調查報告有疑義。

首先，司法院與法務部調查證據主要以監察院調查資料為依據，台北地檢署未提供相關影本給各調查機關，僅利用2020年9月30日一天時間，由司法院與法務部所屬調查機關至北檢閱卷。

其次，台灣高檢署將檢察官調查報告加密，就該調查報告與司法院調查報告比較，「記載事項」涉及翁茂鍾記事本部分都是簡要摘錄，沒其他關係人姓名揭露，監察院無法了解事件概要與因果關係。

另外，調查局報告錯誤百出，並就秦台生部分涉有曲意迴護之嫌，包括調查局調查報告「研析比對」並無認定秦台生違失情節，卻認定有內線交易嫌疑，相互矛盾。

監委認為，與司法院155頁調查報告相較，法務部調查局調查報告僅24頁，調查過程極簡略，且所有證據都沒有移送監察院備查；兩個北檢「他字號」偵查卷暨贓證物資料，目前沒任何機關取得相關全卷資料影本，希望高檢署可以解密，也讓接下來司法及獄政委員會處理更順利。

王美玉說，對法務部願就「怡華實業財務副總吳仙富偽造有價證劵案」、「諸慶恩偽造定存單案」、「怡安科技內線交易案」及「應華精密科技炒股案」等四案重啟偵查表示肯定，但經司法及獄政委員會初步審視調查報告，仍有疑義。司獄會召集人蔡崇義表示，決定請行政院、內政部及調查局將資料補齊後再一起檢視。

台灣 彈劾 內政部

上一則

醫師分享插管急救現場「沒看過的人不知道辛苦」

下一則

木柵動物園逾30年 圈養空間不足

延伸閱讀

前雲南省委書記秦光榮受賄近2400萬元 被判刑7年

前雲南省委書記秦光榮受賄近2400萬元 被判刑7年
黑龍江望奎縣被批防疫不力 16官員遭處分

黑龍江望奎縣被批防疫不力 16官員遭處分
法界醜聞！40檢調法官涉貪 7法官、1檢察官擬送監院審查

法界醜聞！40檢調法官涉貪 7法官、1檢察官擬送監院審查
贈衣、飲宴、炒股…27本筆記曝闇黑司法

贈衣、飲宴、炒股…27本筆記曝闇黑司法

熱門新聞

美國駐聯合國大使克拉夫特向台灣學生的視訊致詞，中國外交部發言人華春瑩18日指是「擺拍」。（美聯社）

美聯國大使挺台被爆是擺拍 網譏：民進黨給多少片酬？

2021-01-20 02:30
民進黨籍桃園市議員王浩宇遭罷免。本報資料照片

8萬4582票通過 王浩宇成首位被罷免台灣直轄市議員

2021-01-16 07:29
拜登核心幕僚艾利森。 美聯社

拜登資深外交幕僚：一國兩制到盡頭 美不會承認台獨立

2021-01-16 03:47
張大千失竊29年的畫作「春山雲瀑」。 （取材自蘇富比秋拍型錄）

張大千「春山雲瀑」失竊29年 李敖「室友」轉賣涉洗錢

2021-01-16 02:30
美國駐聯合國大使克拉夫特。（路透）

美國取消所有出訪計畫 藍委：拜登出手了

2021-01-13 02:29
無黨籍議員田韻馨被爆隱暪已婚身分，借百萬台幣不還。(取材自臉書)

「沒錢吃飯」裝可憐…美女議員瞞婚 哄男借百萬不還

2021-01-15 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠
川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角
川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人