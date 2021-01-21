石木欽案 監委批調查局迴護前處長

監委蔡崇義（中）、高涌誠（左）、王美玉（右）20日召開記者會，批評法務部調查局針對「石木欽案」的行政調查報告錯漏百出。（記者曾學仁／攝影）

監察院昨天批評法務部調查局針對「石木欽案」的行政調查報告錯漏百出，且有曲意迴護前調查局處長秦台生之嫌；另外，台北地檢署並未提供相關影本給各調查機關，僅開放一天讓司法院與法務部所屬調查機關至北檢閱卷。監院除要求補齊資料，也要求高檢署將加密的調查報告解密。

監察院去年8月彈劾 前公務員懲戒委員會委員長，據富商翁茂鍾被查扣的27本筆記，發現眾多司法檢警調高層涉與之不當接觸、球敘、宴飲、甚至疑炒股，要求行政院與司法院查處並對社會揭露。司法院與法務部18日公布調查報告，但當初主查石木欽案的監委王美玉及高涌誠對調查報告有疑義。

首先，司法院與法務部調查證據主要以監察院調查資料為依據，台北地檢署未提供相關影本給各調查機關，僅利用2020年9月30日一天時間，由司法院與法務部所屬調查機關至北檢閱卷。

其次，台灣 高檢署將檢察官調查報告加密，就該調查報告與司法院調查報告比較，「記載事項」涉及翁茂鍾記事本部分都是簡要摘錄，沒其他關係人姓名揭露，監察院無法了解事件概要與因果關係。

另外，調查局報告錯誤百出，並就秦台生部分涉有曲意迴護之嫌，包括調查局調查報告「研析比對」並無認定秦台生違失情節，卻認定有內線交易嫌疑，相互矛盾。

監委認為，與司法院155頁調查報告相較，法務部調查局調查報告僅24頁，調查過程極簡略，且所有證據都沒有移送監察院備查；兩個北檢「他字號」偵查卷暨贓證物資料，目前沒任何機關取得相關全卷資料影本，希望高檢署可以解密，也讓接下來司法及獄政委員會處理更順利。

王美玉說，對法務部願就「怡華實業財務副總吳仙富偽造有價證劵案」、「諸慶恩偽造定存單案」、「怡安科技內線交易案」及「應華精密科技炒股案」等四案重啟偵查表示肯定，但經司法及獄政委員會初步審視調查報告，仍有疑義。司獄會召集人蔡崇義表示，決定請行政院、內政部 及調查局將資料補齊後再一起檢視。