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國民黨批NCC搶155億補助5G財團 民進黨強行表決過關

台灣新聞組／台北20日電
立院19日三讀通過前瞻計畫第三期特別預算案，包括「5G網路建設計畫」補助業者155億台幣，國民黨團總召林為洲（中）等在野黨立委質疑圖利財團。（記者鄭超文／攝影）
立院19日三讀通過前瞻計畫第三期特別預算案，包括「5G網路建設計畫」補助業者155億台幣，國民黨團總召林為洲（中）等在野黨立委質疑圖利財團。（記者鄭超文／攝影）

立法院臨時會昨天三讀通過前瞻計畫第三期特別預算案，爭議聚焦「5G網路建設計畫」中編列155億元（台幣，下同，約5.5億美元）供業者5G建置，在野黨質疑圖利財團，提案刪除，不過，在民進黨團人數優勢下，在野黨提案均被封殺，NCC補助電信業者案一毛未刪過關。國家通訊傳播委員會（NCC）表示這是為了鼓勵業者設置基地台「加速、加量」，但除被質疑成效外，各電信業者對於具體補助規則也沒有共識。

立院昨處理「中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算案（2021年度至2022年度）」，原列2300億11萬3000元，經日前朝野協商，確定減列1億6965萬元，最後三讀通過共2298億3046萬3000元，全數以舉借債務支應。

在數位建設中，屬於5G基礎公共建設的「5G網路建設計畫」，前瞻預算編列補助155億元供電信業者於機場、港口及火車站等大眾交通樞紐加速建置5G網路基礎設施，遭在野黨質疑「圖利財團」。

對於NCC舉例解釋，若政府當初沒有投資台積電，怎麼會有現在台積電這麼好的成績，賴士葆表示，政府投資台積電有換股票，政府與台積電是一起成長的，但155億元獎勵金是白白退佣送五大電信商，連立法院長游錫堃都不認同。

行政院表示，相關計畫將讓5G業者原須花五年建置網路，提前在三年內達成，有必要鼓勵。

國民黨立委賴士葆表示，5G頻譜標案中明訂業者五年內要蓋1.6萬座5G基地台，五家電信業者得標後，國家通訊傳播委員會（NCC）卻另編155億元獎勵金補助要讓基地台增為3.9萬座，「業者把權利金交給政府，政府還要獎勵他們？沒見過這樣的例子」。

賴士葆認為，五大電信業者每年平均賺500億元，願超標5G一定有利可圖，得標後一定加速蓋，才能將本求利回收投資，現在政府還發獎勵金，豈不是圖利財團？

民進黨團總召柯建銘表示，補助早在馬英九時代即有編列，當時是散布在各部會，意在加速數位建設與產業發展，現在在前瞻預算中由NCC統籌運作，主旨一樣，且更有效率。他希望國民黨不要汙名化、汙衊圖利財團，「其實是圖利全民」。

經查，在2014年，4G釋照總標金1186.5億元，政府從標金中提撥 150億元成立基金，由各部會提出計畫，推廣4G應用服務，而非由NCC主導，直接補助電信業者。

5G 台積電 預算

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