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柯文哲透露想選2024總統 但要看支持率是否超過20％

台灣新聞組╱綜合20日電
台北市長柯文哲在台上大跳熱身健康操，相當投入。(記者鍾維軒／攝影)
台北市長柯文哲在台上大跳熱身健康操，相當投入。(記者鍾維軒／攝影)

台北市長柯文哲日前接受日媒「產經新聞」專訪，日媒形容柯文哲為「被認為2024下屆台灣總統大選的強有力候選人」，他在日媒的專訪中提到，「參選2024總統大選，是為實現政策理念。」至於屢屢成為爭議的日本核食議題，他表示只要達成兩大條件，他就不反對開放進口。

日媒「產經新聞」專訪柯文哲時，柯文哲暢談將角逐2024總統大選的想法，柯文哲說，台灣政治與司法需要重大改革，他參選是為願實現自己的政策理念，不過柯也提到，當前國際局勢和台灣政局的不確定性大，2024大選前民意調查的支持率是否超過20％，也是他判斷究竟正式參選的依據之一。

柯文哲也談到台灣防疫，他表示，因台灣有2003年SARS的借鑑，快速建立起防疫體制及早期邊境管制，成功控制疫情爆發。柯文哲建議日本應先「止血」，防止疫情再擴散，並對面臨倒閉的企業「輸血」，最後再進行「手術」，祭出經濟振興措施，「若不止血就直接動手術是非常危險的。」

據報導，美國萊豬開放進口台灣後，不少民眾憂心接下來就是開放核食。對此柯文哲指出，若科學檢測沒問題的食品「可以解禁」，不過包裝上必須註明產地來源。

柯文哲在專訪中也提到中國與台灣的未來關係，柯文哲說，台灣夾在美中兩大強國之間，不可能單獨對抗中國。柯說，「台灣與美中香港議題方面，柯文哲則說，台北市政府會持續協助香港泛民主派人士，只是沒有公開的必要，因為不需要再刻意去刺激大陸。的關係，應該是可以與中國保持距離」，這一點則可以參考日本的應對方式，因為日本同樣被夾在兩大國之間。

這篇專訪於昨晚在日媒產經新聞官網刊出。

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