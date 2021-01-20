韓國瑜要選黨主席？ 江啟臣：為國民黨好都尊重

高雄市長韓國瑜（左）與國民黨主席江啟臣（右）。(本報資料照片)

國民黨 主席7月24日改選，傳有前中常委積極勸進高雄市前市長韓國瑜 參選。現任主席江啟臣昨天表示，黨是大家的，黨內同志、先進若願關心、幫忙黨，要爭取黨內職務，基於黨內民主，「我都應該要尊重」。對韓國瑜是否會參選？江啟臣說，他不清楚，要問韓本人。

是否農曆年後表態選黨主席？韓國瑜僅機說，年後會有關懷弱勢的活動，但皆會低調，不會公開。對於是否在年後表態參選，他並沒正面回應。

國民黨內人士分析，韓國瑜在去年罷韓後沉潛半年，因為他認為外界對自己的恨與愛都需要沉澱，所以不管黨內發生什麼風雨，他都不願公開表態；而這次農曆年後的慈善之旅也是在「試水溫」，對是否要選黨主席，韓並還沒有做最後的決定。

國民黨立院黨團總召林為洲則認為，對於韓國瑜是否參選黨主席都尊重，但目前相關訊息，外界揣測居多，很多都不見得是韓本意。

黨內也有人質疑，現在傳韓國瑜考慮參選黨主席訊息，是要幫民進黨 桃園市議員王浩宇遭罷免轉移風向，韓未來也將成民進黨的「政治提款機」。林為洲說，民進黨一定會操作國民黨內部矛盾，但國民黨也學聰明了，沒那麼容易中招。

此外，國民黨傳因財務拉警報，急向內政部爭取政黨補助金。內政部民政司昨天表示，國民黨已申請政黨補助款，22日確定會撥款入帳，金額共2億3607萬5200元。