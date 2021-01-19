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傳韓國瑜評估選黨主席 江啟臣：為黨好的都應尊重

記者周志豪／台北19日電
國民黨主席規劃7月24日改選，前挺吳派中常委、前常委積極勸進高雄市長韓國瑜參選。現任黨主席江啟臣19日受訪表示，黨是大家的，黨內同志、先進若願意關心、幫忙黨，要爭取這些相關黨內職務，基於黨內民主，「我都應該要尊重」。(記者周志豪／攝影)
國民黨主席規劃7月24日改選，前挺吳派中常委、前常委積極勸進高雄市長韓國瑜參選。現任黨主席江啟臣19日受訪表示，黨是大家的，黨內同志、先進若願意關心、幫忙黨，要爭取這些相關黨內職務，基於黨內民主，「我都應該要尊重」。(記者周志豪／攝影)

國民黨主席規劃7月24日改選，前挺吳派中常委、前常委積極勸進高雄市長韓國瑜參選。現任黨主席江啟臣上午受訪表示，黨是大家的，黨內同志、先進若願意關心、幫忙黨，要爭取這些相關黨內職務，基於黨內民主，「我都應該要尊重」。

江啟臣指出，黨中央對黨內選舉規劃、安排，一切都照規定，只要符合資格，要參選任何黨內職務都尊重，只要是為黨好的事情都應該尊重；身為現任黨主席，他一貫原則是把黨主席任內該做的事情做好，其他就遵照每個人的意願跟意見。

江啟臣表示，現在事情真的很多，不管是公投連署的事情，立法院臨時會預算審查、替人民看緊荷包的事情，有很多事情要做，他現在就是把主席、立委份內的工作做好。

對韓國瑜是否會參選？江啟臣說，這他不清楚，要問韓本人，但他之前是有去韓妻、李佳芬府上捻香致意，其他時候大概也會聯絡一下韓，韓也關心黨，黨內有一些好朋友，聯絡很正常，聊天什麼都可以聊，不見得聊黨務或政治相關議題。

國民黨團總召林為洲則認為，對於韓國瑜是否參選黨主席都尊重，參選黨主席是每個黨員的權利，現在也不用連署；但目前與韓是否參選黨主席的相關訊息，外界揣測居多，很多都不見得是韓本意。

黨內質疑，現在傳韓國瑜考慮參選黨主席訊息，是要幫民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免轉移風向，韓未來也將成民進黨政治提款機。林為洲說，民進黨當然一定會操作國民黨內部矛盾，但國民黨也學聰明了，沒那麼容易中招，會有獨立判斷。

對於有聲音認為韓國瑜參選下屆桃園市長，可望再創造另一波韓流。林為洲表示，韓流這件事情，到這個階段他一直都沒有很在意，比如這次罷王成功，難道是因為韓流關係？「我不認為」，這應是作為民意代表的王浩宇本身問題比較多緣故。

林為洲分析，國民黨、民進黨都有二、三成支持者基本盤是事實，但那都不足以勝選，不管選舉或罷免，最後還是要回到公民或中間選民能否認可才是最後關鍵，「國民黨不會靠基本盤與韓流打選戰」，否則都不會贏。

國民黨 韓國瑜 江啟臣

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