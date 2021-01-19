太陽花有罪撤回 檢：要當殉道者 就別說自己不違法

太陽花學運成員6年前占領行政院，學運領袖魏揚等7人二審逆轉，改依煽惑他人犯罪判處2月至4月不等徒刑。案經上訴，最高法院宣判承認人民有抵抗權，撤銷發回高等法院更審。最高檢察署表示感到遺憾。（本報資料照片）

太陽花學運成員「三二三攻占行政院」案，二審依煽惑他人犯罪判處領袖魏揚等七人二至四個月不等徒刑，均得易科罰金。最高法院昨撤銷有罪判決發回台灣 高等法院更審。公訴檢察官認為，公民不服從是政治學概念，不是法律概念，「既然要當殉道者，就不要說自己不違法。」

最高檢察署聲明感到遺憾，但是仍表示尊重。最高檢指出，抵抗權或公民不服從均為憲法或法律所未明文規定之概念，其要件及行使時機為何，均須有嚴謹定義，允應由司法院大法官 審慎思辨之後，作成憲法解釋予以確認，不應僅憑最高法院單一審判庭以過分簡化的抽象描述即予認定，否則將使人民無所適從，恐有陷國家社會於不安定狀態之虞；本案宜由承審法院停止審判，聲請大法官釋憲。

合議庭認為刑法煽惑他人犯罪之罪未違憲，但人民行使抵抗權或公民不服從得阻卻違法或減免刑責，以原審調查不備為由，撤銷原判決。

承審該案的最高法院刑一庭表示，「抵抗權」的概念是為保衛及回復民主憲政秩序，並且由憲法賦予其正當性與合法性；德國 於1968年修憲時新增基本法相關規定，凡從事排除第一至三項所指憲政秩序者，如別無其他救濟方法，任何德國人皆有權反抗。

合議庭表示，抵抗權須在「不法情況極公然」時方可行使，且應是最後手段；憲法雖未明文規定抵抗權，但依國民主權的憲政原理，仍應加以承認，人民行使抵抗權的行為，得阻卻違法。

合議庭也認為，公民不服從行為本身是言論自由的特殊表達形式，且所欲保全的整體法益為即將或剛開始遭破壞的自由民主憲政秩序時，法院自得類推適用緊急避難或避難過當之規定，阻卻違法或減免刑責。

合議庭指出，原審對魏揚等七人主觀上是否認識所為是煽惑他人犯罪，並以煽惑他人犯罪之意欲實行其行為，而具犯罪故意？客觀上是否符合法定構成要件？均未說明及調查釐清，有不適用法則、不載理由及應調查的證據而未予調查之違法，因此撤銷原判決，發回台灣高等法院更審。