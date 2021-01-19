我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種病毒遍及加州 醫：疫苗急需擴大接種

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

憲法沒抵抗權 法界：法官不該造法

台灣新聞組／綜合19日電
2014年三二三攻占行政院，群眾在人數優勢下拆毀行政院大門。（本報資料照片）
2014年三二三攻占行政院，群眾在人數優勢下拆毀行政院大門。（本報資料照片）

太陽花學運「三二三攻占行政院」案，最高法院列出兩項爭點，一是煽惑他人犯罪規定是否違憲，二是抵抗權、公民不服從要件為何，是否能讓個案減免刑責；合議庭在判決中承認「抵抗權」。法界人士認為，憲法、法律沒賦予人民抵抗權、公民不服從，法院僅能依法審判，不能「法官造法」。

法界人士表示，遍尋中華民國法典，「公民不服從權」之「抵抗權」概念，未曾明文化於任何實定法當中；縱於刑法中最接近的「緊急避難」或是「正當防衛」，亦受比例原則的嚴格限制，必須符合「最後手段性」、「別無他法」之下，方能「不得已而為之」。

法界人士指出，太陽花學運攻占行政院行為，參與及領頭人士是否違法，均須透過法院依現行之實定法進行審理，法院依法審判是現代民主法治國家的基石，最高法院亦應謹守法律分際，不能自行創造或發明法律，如此不但混淆法院角色功能，從裁判者變成立法者，也逾越權力分立界線，嚴重斲傷人民對司法獨立之信任。

律師出身的國民黨立委李貴敏表示，最高法院發回更審，理應只針對各項理由與證據，或是調查不清楚處提出質疑，絕不應該下指導棋，影響下級法院的審判。

李貴敏說，美國總統川普的支持者日前闖入美國國會發生暴力流血衝突，被全球斥責背離憲政與民主法制而遭強力鎮壓；相較於美國依法執法，台灣司法竟然直接導入「公民不服從」的概念發回更審，致民眾無所適從，更別談心服。

國民黨立委李德維則質疑，「公民不服從」是暴力攻占公署嗎？他感慨，美國民主遭逢「川普之亂」，靠法治自我修復；台灣法治卻早就被太陽花玩到一絲不掛，「民主，只剩民進黨作主」，直批是「混蛋判決、崩壞台灣」。

美國 台灣 國民黨

上一則

傳韓國瑜評估選黨主席 江啟臣：為黨好的都應尊重

下一則

汪洋談話 陸學者：展現擴大兩岸交流的決心

延伸閱讀

太陽花占政院案 最高法院認人民有抵抗權 發回更審

太陽花占政院案 最高法院認人民有抵抗權 發回更審
太陽花有罪判決撤銷發回更審 藍委：混蛋判決

太陽花有罪判決撤銷發回更審 藍委：混蛋判決
非暴力才是公民不服從 最高檢：占行政院案無適用抵抗權餘地

非暴力才是公民不服從 最高檢：占行政院案無適用抵抗權餘地
罷王後誰是下一個？挺萊立委吳思瑤、陳柏惟都被點名

罷王後誰是下一個？挺萊立委吳思瑤、陳柏惟都被點名

熱門新聞

美國駐聯合國大使克拉夫特。（路透）

美國取消所有出訪計畫 藍委：拜登出手了

2021-01-13 02:29
民進黨籍桃園市議員王浩宇遭罷免。本報資料照片

8萬4582票通過 王浩宇成首位被罷免台灣直轄市議員

2021-01-16 07:29
拜登核心幕僚艾利森。 美聯社

拜登資深外交幕僚：一國兩制到盡頭 美不會承認台獨立

2021-01-16 03:47
醫護人員情境示意圖。圖／Ingimage

台醫師和護士女友確診 數百接觸者採陰 可能還在潛伏期？

2021-01-12 08:20
張大千失竊29年的畫作「春山雲瀑」。 （取材自蘇富比秋拍型錄）

張大千「春山雲瀑」失竊29年 李敖「室友」轉賣涉洗錢

2021-01-16 02:30
無黨籍議員田韻馨被爆隱暪已婚身分，借百萬台幣不還。(取材自臉書)

「沒錢吃飯」裝可憐…美女議員瞞婚 哄男借百萬不還

2021-01-15 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情
最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡
驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停
150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦