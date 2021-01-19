憲法沒抵抗權 法界：法官不該造法

2014年三二三攻占行政院，群眾在人數優勢下拆毀行政院大門。（本報資料照片）

太陽花學運「三二三攻占行政院」案，最高法院列出兩項爭點，一是煽惑他人犯罪規定是否違憲，二是抵抗權、公民不服從要件為何，是否能讓個案減免刑責；合議庭在判決中承認「抵抗權」。法界人士認為，憲法、法律沒賦予人民抵抗權、公民不服從，法院僅能依法審判，不能「法官造法」。

法界人士表示，遍尋中華民國法典，「公民不服從權」之「抵抗權」概念，未曾明文化於任何實定法當中；縱於刑法中最接近的「緊急避難」或是「正當防衛」，亦受比例原則的嚴格限制，必須符合「最後手段性」、「別無他法」之下，方能「不得已而為之」。

法界人士指出，太陽花學運攻占行政院行為，參與及領頭人士是否違法，均須透過法院依現行之實定法進行審理，法院依法審判是現代民主法治國家的基石，最高法院亦應謹守法律分際，不能自行創造或發明法律，如此不但混淆法院角色功能，從裁判者變成立法者，也逾越權力分立界線，嚴重斲傷人民對司法獨立之信任。

律師出身的國民黨 立委李貴敏表示，最高法院發回更審，理應只針對各項理由與證據，或是調查不清楚處提出質疑，絕不應該下指導棋，影響下級法院的審判。

李貴敏說，美國 總統川普的支持者日前闖入美國國會發生暴力流血衝突，被全球斥責背離憲政與民主法制而遭強力鎮壓；相較於美國依法執法，台灣 司法竟然直接導入「公民不服從」的概念發回更審，致民眾無所適從，更別談心服。

國民黨立委李德維則質疑，「公民不服從」是暴力攻占公署嗎？他感慨，美國民主遭逢「川普之亂」，靠法治自我修復；台灣法治卻早就被太陽花玩到一絲不掛，「民主，只剩民進黨作主」，直批是「混蛋判決、崩壞台灣」。