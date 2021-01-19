冷眼集／公民不服從無罪 後患無窮
太陽花學運三二三攻占行政院案，最高法院承認人民有抵抗權，得阻卻違法。在社會對立爭議不休之際，恐鼓舞社會大眾，若不爽執政黨政策，「大鬧、抗爭、反政府，都無罪」。正如最高檢的質疑：「民眾可以反萊豬、反空汙、反核食為名，號召民眾進入行政院、總統府？」
太陽花運動的學生及社運人士的刑事訴訟，簡單可區分為兩案，「三一八占領立法院」及「三二三攻占行政院」，兩者性質不同。
前者是對於抗拒立法權程序不公的政治訴求，和平靜坐，一審以被告犯罪動機因公民不服從、抵抗權而起，全部判決無罪；後者是對抗、攻擊行政權，是否符合公然、和平、非暴力的構成要件？
中華民國法律並沒有禁止以和平、理性方式宣揚反對服貿協議，但強行侵入、攻占行政院，已超出底線，逾越言論自由保障範疇。最高法院18日的判決會被藍營立委批為「混蛋判決」，也正在於「公民不服從」難道容許以暴力攻占公署？
美國民主遭逢「川普之亂」，舉世關注，卻無人持「公民不服從、抵抗權」等理由支持闖入國會的川粉；台灣最高法院卻在判決中肯認太陽花攻占行政院的行為可以阻卻違法。
再退一步言，中華民國憲法未明文規定抵抗權，縱屬行為與法律出現有創設「公民不服從、抵抗權」的需要，合議庭也應裁定停止審理、聲請釋憲，由司法院大法官作出解釋。如今，最高法院自己「一錘定音」，自行承認抵抗權可阻卻違法，恐將「後遺症」無窮。
上一則
國民黨割萊委 點名陳柏惟、吳思瑤 拚「公投綁罷免」
下一則
FB留言