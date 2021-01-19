冷眼集／公民不服從無罪 後患無窮

當年三二三群眾攻占行政院，警方噴灑強力水柱，驅離盤據政院正門反服貿群眾。（本報資料照片）

太陽花學運三二三攻占行政院案，最高法院承認人民有抵抗權，得阻卻違法。在社會對立爭議不休之際，恐鼓舞社會大眾，若不爽執政黨政策，「大鬧、抗爭、反政府，都無罪」。正如最高檢的質疑：「民眾可以反萊豬、反空汙、反核食為名，號召民眾進入行政院、總統府？」

太陽花運動的學生及社運人士的刑事訴訟 ，簡單可區分為兩案，「三一八占領立法院」及「三二三攻占行政院」，兩者性質不同。

前者是對於抗拒立法權程序不公的政治訴求，和平靜坐，一審以被告犯罪動機因公民不服從、抵抗權而起，全部判決無罪；後者是對抗、攻擊行政權，是否符合公然、和平、非暴力的構成要件？

中華民國法律並沒有禁止以和平、理性方式宣揚反對服貿協議，但強行侵入、攻占行政院，已超出底線，逾越言論自由保障範疇。最高法院18日的判決會被藍營立委批為「混蛋判決」，也正在於「公民不服從」難道容許以暴力攻占公署？

美國 民主遭逢「川普之亂」，舉世關注，卻無人持「公民不服從、抵抗權」等理由支持闖入國會的川粉；台灣 最高法院卻在判決中肯認太陽花攻占行政院的行為可以阻卻違法。

再退一步言，中華民國憲法未明文規定抵抗權，縱屬行為與法律出現有創設「公民不服從、抵抗權」的需要，合議庭也應裁定停止審理、聲請釋憲，由司法院大法官作出解釋。如今，最高法院自己「一錘定音」，自行承認抵抗權可阻卻違法，恐將「後遺症」無窮。