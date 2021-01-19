我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種病毒遍及加州 醫：疫苗急需擴大接種

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

冷眼集／公民不服從無罪 後患無窮

記者賴佩璇
當年三二三群眾攻占行政院，警方噴灑強力水柱，驅離盤據政院正門反服貿群眾。（本報資料照片）
當年三二三群眾攻占行政院，警方噴灑強力水柱，驅離盤據政院正門反服貿群眾。（本報資料照片）

太陽花學運三二三攻占行政院案，最高法院承認人民有抵抗權，得阻卻違法。在社會對立爭議不休之際，恐鼓舞社會大眾，若不爽執政黨政策，「大鬧、抗爭、反政府，都無罪」。正如最高檢的質疑：「民眾可以反萊豬、反空汙、反核食為名，號召民眾進入行政院、總統府？」

太陽花運動的學生及社運人士的刑事訴訟，簡單可區分為兩案，「三一八占領立法院」及「三二三攻占行政院」，兩者性質不同。

前者是對於抗拒立法權程序不公的政治訴求，和平靜坐，一審以被告犯罪動機因公民不服從、抵抗權而起，全部判決無罪；後者是對抗、攻擊行政權，是否符合公然、和平、非暴力的構成要件？

中華民國法律並沒有禁止以和平、理性方式宣揚反對服貿協議，但強行侵入、攻占行政院，已超出底線，逾越言論自由保障範疇。最高法院18日的判決會被藍營立委批為「混蛋判決」，也正在於「公民不服從」難道容許以暴力攻占公署？

美國民主遭逢「川普之亂」，舉世關注，卻無人持「公民不服從、抵抗權」等理由支持闖入國會的川粉；台灣最高法院卻在判決中肯認太陽花攻占行政院的行為可以阻卻違法。

再退一步言，中華民國憲法未明文規定抵抗權，縱屬行為與法律出現有創設「公民不服從、抵抗權」的需要，合議庭也應裁定停止審理、聲請釋憲，由司法院大法官作出解釋。如今，最高法院自己「一錘定音」，自行承認抵抗權可阻卻違法，恐將「後遺症」無窮。

台灣 美國 刑事訴訟

上一則

國民黨割萊委 點名陳柏惟、吳思瑤 拚「公投綁罷免」

下一則

傳韓國瑜評估選黨主席 江啟臣：為黨好的都應尊重

延伸閱讀

AP調查：國會暴亂幕後推手 非草根川粉

AP調查：國會暴亂幕後推手 非草根川粉
拜登就職典禮將迥異以往 少了人群大增安全戒備

拜登就職典禮將迥異以往 少了人群大增安全戒備
太陽花占政院案 最高法院認人民有抵抗權 發回更審

太陽花占政院案 最高法院認人民有抵抗權 發回更審
政府給你靠? 家長：說得像老師會故意凍死學生？

政府給你靠? 家長：說得像老師會故意凍死學生？

熱門新聞

美國駐聯合國大使克拉夫特。（路透）

美國取消所有出訪計畫 藍委：拜登出手了

2021-01-13 02:29
民進黨籍桃園市議員王浩宇遭罷免。本報資料照片

8萬4582票通過 王浩宇成首位被罷免台灣直轄市議員

2021-01-16 07:29
拜登核心幕僚艾利森。 美聯社

拜登資深外交幕僚：一國兩制到盡頭 美不會承認台獨立

2021-01-16 03:47
醫護人員情境示意圖。圖／Ingimage

台醫師和護士女友確診 數百接觸者採陰 可能還在潛伏期？

2021-01-12 08:20
張大千失竊29年的畫作「春山雲瀑」。 （取材自蘇富比秋拍型錄）

張大千「春山雲瀑」失竊29年 李敖「室友」轉賣涉洗錢

2021-01-16 02:30
無黨籍議員田韻馨被爆隱暪已婚身分，借百萬台幣不還。(取材自臉書)

「沒錢吃飯」裝可憐…美女議員瞞婚 哄男借百萬不還

2021-01-15 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情
最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡
驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停
150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦