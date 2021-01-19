我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種病毒遍及加州 醫：疫苗急需擴大接種

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

國民黨割萊委 點名陳柏惟、吳思瑤 拚「公投綁罷免」

台灣新聞組／綜合19日電
民進黨立委吳思瑤、台灣基進立委陳柏惟（圖）因萊豬立場鮮明，被藍營點名是下個被罷目標。（本報資料照片）
民進黨立委吳思瑤、台灣基進立委陳柏惟（圖）因萊豬立場鮮明，被藍營點名是下個被罷目標。（本報資料照片）

民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免通過，國民黨台北市議員羅智強續發動「割萊委」行動，點名罷免台灣基進黨立委陳柏惟。羅智強表示，將讓「反萊豬公投」和「罷免割萊委」雙軌並行啟動，把萊豬趕出台灣。

台中政壇人士指出，下個月高雄市議員黃捷罷免案是指標，萬一通過，2月1日起立委任滿一年就達可罷免門檻，屆時藍綠互罷恐將烽火連天。

羅智強說，陳柏惟瞎挺萊豬的言行，和王浩宇「有百分之八十七相似」，「可以說是2.0版的王浩宇。」羅也說，他已認領在台北市罷免民進黨立委吳思瑤的行動，加上陳柏惟，現已有兩位「萊豬立委」準備面對罷免檢驗。

陳柏惟回應表示，他不認為自己有做錯什麼，如果只是因為他表現很台，要罷免沒有道理；吳思瑤則說，很好奇羅智強一路鎖定她，對她的政治跟騷，比起共軍每天襲擊騷擾台灣領空，次數幾乎是同樣的等級。

而除罷免案外，國民黨正在力推「反萊豬」和「公投綁大選」兩項公投案。推算時程，如果罷免案都在2、3月間提出，訴求「公投綁罷免」將成為現實。但到底要不要合併舉辦，壓力會落到中央選舉委員會頭上。

綠：不會讓隊友孤單

行政院長蘇貞昌昨宴請民進黨立委，黃捷罷免案亦成席中焦點，綠營傳出將奧援黃捷，民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟說，綠營「不會讓隊友孤單」，也有綠委建議應該愈低調愈好，避免「罷王」之後形成「骨牌效應」，而蘇揆則同意不希望罷免案激化藍綠鬥爭。

黃捷表示，希望市民思考「黃捷適不適任鳳山議員」，來決定她的去留。她會專注在市政行程、地方服務，不會辦大型活動與罷免團體對決。

民進黨立委吳思瑤（圖）、台灣基進立委陳柏惟因萊豬立場鮮明，被藍營點名是下個被罷目...
民進黨立委吳思瑤（圖）、台灣基進立委陳柏惟因萊豬立場鮮明，被藍營點名是下個被罷目標。（本報資料照片）

公投 民進黨 台灣

上一則

贈衣、飲宴、炒股…27本筆記曝闇黑司法

下一則

冷眼集／公民不服從無罪 後患無窮

延伸閱讀

新聞評論／罷免變仇恨動員 民進黨燒回自己

新聞評論／罷免變仇恨動員 民進黨燒回自己
觀察站／割萊委+反萊豬公投 燒到明年

觀察站／割萊委+反萊豬公投 燒到明年
王浩宇遭下架 藍：是對民進黨的不信任投票

王浩宇遭下架 藍：是對民進黨的不信任投票
觀察站／王浩宇對民進黨的最後貢獻

觀察站／王浩宇對民進黨的最後貢獻

熱門新聞

美國駐聯合國大使克拉夫特。（路透）

美國取消所有出訪計畫 藍委：拜登出手了

2021-01-13 02:29
民進黨籍桃園市議員王浩宇遭罷免。本報資料照片

8萬4582票通過 王浩宇成首位被罷免台灣直轄市議員

2021-01-16 07:29
拜登核心幕僚艾利森。 美聯社

拜登資深外交幕僚：一國兩制到盡頭 美不會承認台獨立

2021-01-16 03:47
醫護人員情境示意圖。圖／Ingimage

台醫師和護士女友確診 數百接觸者採陰 可能還在潛伏期？

2021-01-12 08:20
張大千失竊29年的畫作「春山雲瀑」。 （取材自蘇富比秋拍型錄）

張大千「春山雲瀑」失竊29年 李敖「室友」轉賣涉洗錢

2021-01-16 02:30
無黨籍議員田韻馨被爆隱暪已婚身分，借百萬台幣不還。(取材自臉書)

「沒錢吃飯」裝可憐…美女議員瞞婚 哄男借百萬不還

2021-01-15 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情
最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡
驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停
150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦