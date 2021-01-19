國民黨割萊委 點名陳柏惟、吳思瑤 拚「公投綁罷免」

民進黨立委吳思瑤、台灣基進立委陳柏惟（圖）因萊豬立場鮮明，被藍營點名是下個被罷目標。（本報資料照片）

民進黨 桃園市議員王浩宇遭罷免通過，國民黨台北市議員羅智強續發動「割萊委」行動，點名罷免台灣 基進黨立委陳柏惟。羅智強表示，將讓「反萊豬公投 」和「罷免割萊委」雙軌並行啟動，把萊豬趕出台灣。

台中政壇人士指出，下個月高雄市議員黃捷罷免案是指標，萬一通過，2月1日起立委任滿一年就達可罷免門檻，屆時藍綠互罷恐將烽火連天。

羅智強說，陳柏惟瞎挺萊豬的言行，和王浩宇「有百分之八十七相似」，「可以說是2.0版的王浩宇。」羅也說，他已認領在台北市罷免民進黨立委吳思瑤的行動，加上陳柏惟，現已有兩位「萊豬立委」準備面對罷免檢驗。

陳柏惟回應表示，他不認為自己有做錯什麼，如果只是因為他表現很台，要罷免沒有道理；吳思瑤則說，很好奇羅智強一路鎖定她，對她的政治跟騷，比起共軍每天襲擊騷擾台灣領空，次數幾乎是同樣的等級。

而除罷免案外，國民黨正在力推「反萊豬」和「公投綁大選」兩項公投案。推算時程，如果罷免案都在2、3月間提出，訴求「公投綁罷免」將成為現實。但到底要不要合併舉辦，壓力會落到中央選舉委員會頭上。

綠：不會讓隊友孤單

行政院長蘇貞昌昨宴請民進黨立委，黃捷罷免案亦成席中焦點，綠營傳出將奧援黃捷，民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟說，綠營「不會讓隊友孤單」，也有綠委建議應該愈低調愈好，避免「罷王」之後形成「骨牌效應」，而蘇揆則同意不希望罷免案激化藍綠鬥爭。

黃捷表示，希望市民思考「黃捷適不適任鳳山議員」，來決定她的去留。她會專注在市政行程、地方服務，不會辦大型活動與罷免團體對決。