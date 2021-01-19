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被勸進選黨主席 韓國瑜春節後表態

台灣新聞組／台北19日電
韓國瑜動向備受矚目。(本報資料照片)
韓國瑜動向備受矚目。(本報資料照片)

國民黨初步規畫7月改選黨主席，前高雄市長韓國瑜動向備受注目。中央社報導，黨內人士昨表示，有前中常委勸進韓國瑜選黨主席，雖然韓國瑜未正面回應，但表示會在農曆年後表態。

國民黨主席江啟臣任期8月20日屆滿，國民黨初步規畫7月24日前後改選主席，新任主席擁有2022年縣市長選舉提名權。韓國瑜雖然在遭到罷免後轉趨低調，但仍有不少韓粉力挺，是否參選黨主席備受關注。

韓國瑜岳父、前雲林縣議員李日貴1日病逝，包含國民黨主席江啟臣、前國民黨主席朱立倫及前副主席郝龍斌等人，都前往致哀。而多名前任、現任國民黨中常委也在8日一同前往雲林拈香致意，並與韓國瑜會面。

據不願具名的當天在場人士轉述，韓國瑜與大家閒話家常，也談及台美關係、美國駐聯合國大使訪台等時事議題，對於國民黨黨務，韓國瑜未有太多著墨，僅表達對國民黨兩岸路線的憂心，認為黨中央應定調主軸。

與會人士表示，8日當天有人勸進韓國瑜選黨主席，但韓國瑜避而不答，或四兩撥千斤，未給予任何明確回覆。

黨內人士表示，日前也有親近韓國瑜的前中常委與韓國瑜見面，勸進參選黨主席，韓國瑜當場沒有正面回應，但表示會在農曆年後的適當時機表態。

韓國瑜 國民黨 江啟臣

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