觀察站／割萊委+反萊豬公投 燒到明年

國民黨發起「反萊豬丶要公投丶護食安」連署，左起前立委顏寬恒、黨主席江啟臣丶立委楊瓊瓔。(記者陳秋雲／攝影)

民進黨 桃園市議員王浩宇被8萬多票罷免成功，同意罷免票甚至是他當選市議員的5倍多，這個結果不僅讓民進黨跌破眼鏡，接下來戰火已不可逆，面對遍地開花的罷免案及國民黨 發起的「反萊豬公投 」，更提前為民進黨2022年地方選舉敲了警鐘。

由於罷免門檻極高，民進黨內部一直評估「罷王」很難通過，尤其王浩宇當選兩屆議員，都以中壢區前三高票當選，在網路上人氣爆棚，沒想到王浩宇的優勢也是弱勢，長期操作網路仇恨反而累積一堆「罷王鐵粉」。雖然民進黨在罷免最後階段已意識到這個問題，頻勸王浩宇必須低調，結果仍回天乏術。

去年民進黨帶頭成功罷免高雄市前市長韓國瑜，讓國民黨在輸了總統大選後更加一蹶不振，如今王浩宇被罷免雖然只是市議員層級，但正值「反萊豬」烽火連天，無疑讓長期被壓著打的藍營吐了一口怨氣，終於找到民進黨執政破口，利於持續進攻。

雖然接下來反萊豬公投不會綁大選，但若藍營藉此再發起其他區域民代的罷免案，光是綠營立委被貼上「萊委」標籤，就足以形象大傷，更可能導致一定程度「擾亂執政」的效果。民進黨立委就算嘴巴上不說，但現實就是對罷免案人人自危，害怕有一天也會燒到自己。

從時程來看，2月1日立委就職滿周年，國民黨就可發動「割萊委」；2月6日黃捷罷免案投票；3月21日送交反萊豬公投案連署書。同時間進行的可能是對「割萊委」的第一階段連署，第二階段連署、公告罷免案成立和投票日，大約是8月28日反萊豬公投日前後。下半年「割萊委（罷免）」和「反萊豬公投」勢將交互影響。

立法院去年底通過開放進口萊豬的行政命令，行政院長蘇貞昌挺過這一役，又在黨內站上高峰。雖然短期內沒有內閣改組問題，反萊豬公投卻是蘇貞昌的下一個挑戰，若公投過了，等於對閣揆投下「不信任票」，戰場將一路燒到明年九合一選舉。只要國民黨「不犯錯」和「不內鬥」，民進黨的2022選情，只會更加嚴峻。