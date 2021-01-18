我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2393萬例 加州逼近300萬

傳川普將大赦減刑百人 1人要價200萬元

觀察站／割萊委+反萊豬公投 燒到明年

記者 丘采薇、李光儀
國民黨發起「反萊豬丶要公投丶護食安」連署，左起前立委顏寬恒、黨主席江啟臣丶立委楊瓊瓔。(記者陳秋雲／攝影)
國民黨發起「反萊豬丶要公投丶護食安」連署，左起前立委顏寬恒、黨主席江啟臣丶立委楊瓊瓔。(記者陳秋雲／攝影)

民進黨桃園市議員王浩宇被8萬多票罷免成功，同意罷免票甚至是他當選市議員的5倍多，這個結果不僅讓民進黨跌破眼鏡，接下來戰火已不可逆，面對遍地開花的罷免案及國民黨發起的「反萊豬公投」，更提前為民進黨2022年地方選舉敲了警鐘。

由於罷免門檻極高，民進黨內部一直評估「罷王」很難通過，尤其王浩宇當選兩屆議員，都以中壢區前三高票當選，在網路上人氣爆棚，沒想到王浩宇的優勢也是弱勢，長期操作網路仇恨反而累積一堆「罷王鐵粉」。雖然民進黨在罷免最後階段已意識到這個問題，頻勸王浩宇必須低調，結果仍回天乏術。

去年民進黨帶頭成功罷免高雄市前市長韓國瑜，讓國民黨在輸了總統大選後更加一蹶不振，如今王浩宇被罷免雖然只是市議員層級，但正值「反萊豬」烽火連天，無疑讓長期被壓著打的藍營吐了一口怨氣，終於找到民進黨執政破口，利於持續進攻。

雖然接下來反萊豬公投不會綁大選，但若藍營藉此再發起其他區域民代的罷免案，光是綠營立委被貼上「萊委」標籤，就足以形象大傷，更可能導致一定程度「擾亂執政」的效果。民進黨立委就算嘴巴上不說，但現實就是對罷免案人人自危，害怕有一天也會燒到自己。

從時程來看，2月1日立委就職滿周年，國民黨就可發動「割萊委」；2月6日黃捷罷免案投票；3月21日送交反萊豬公投案連署書。同時間進行的可能是對「割萊委」的第一階段連署，第二階段連署、公告罷免案成立和投票日，大約是8月28日反萊豬公投日前後。下半年「割萊委（罷免）」和「反萊豬公投」勢將交互影響。

立法院去年底通過開放進口萊豬的行政命令，行政院長蘇貞昌挺過這一役，又在黨內站上高峰。雖然短期內沒有內閣改組問題，反萊豬公投卻是蘇貞昌的下一個挑戰，若公投過了，等於對閣揆投下「不信任票」，戰場將一路燒到明年九合一選舉。只要國民黨「不犯錯」和「不內鬥」，民進黨的2022選情，只會更加嚴峻。

民進黨 公投 國民黨

上一則

犯大忌觸霉頭！失手摔棺遺體外露 禮儀師跪求原諒

下一則

特權？陳時中感冒就採檢 同院醫師卻無法驗

延伸閱讀

新聞評論／罷免變仇恨動員 民進黨燒回自己

新聞評論／罷免變仇恨動員 民進黨燒回自己
王浩宇遭下架 藍：是對民進黨的不信任投票

王浩宇遭下架 藍：是對民進黨的不信任投票
觀察站／王浩宇對民進黨的最後貢獻

觀察站／王浩宇對民進黨的最後貢獻
首張萊豬骨牌…王浩宇成首位遭罷免的六都議員

首張萊豬骨牌…王浩宇成首位遭罷免的六都議員

熱門新聞

美國國務卿龐培歐宣布，取消現行美台交往限制。圖為2015年6月4日，當時民進黨總統參選人蔡英文（右）進入美國國務院拜會副國務卿布林肯，會後在國務院官員與時任立委蕭美琴（中）陪同下，步出國務院大樓。(本報資料照片／記者賴昭穎攝影)

當年李登輝穿睡衣拒下機 蔡英文躲媒體 都因這個限制

2021-01-10 18:27
美國駐聯合國大使克拉夫特。（路透）

美國取消所有出訪計畫 藍委：拜登出手了

2021-01-13 02:29
民進黨籍桃園市議員王浩宇遭罷免。本報資料照片

8萬4582票通過 王浩宇成首位被罷免台灣直轄市議員

2021-01-16 07:29
位於思源埡口的「思源派出所」，在雪景中遺世而獨立，被冠上「寂寞派出所」美名。圖／攝影師沈張鴻提供

雪景中遺世獨立 宜蘭「寂寞派出所」一夕暴紅　

2021-01-10 18:12
拜登核心幕僚艾利森。 美聯社

拜登資深外交幕僚：一國兩制到盡頭 美不會承認台獨立

2021-01-16 03:47
醫護人員情境示意圖。圖／Ingimage

台醫師和護士女友確診 數百接觸者採陰 可能還在潛伏期？

2021-01-12 08:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕
華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差
辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解

辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解
那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒

那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒
川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可

川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可