新聞評論／罷免變仇恨動員 民進黨燒回自己

民進黨桃園市議員王浩宇被罷免後，服務處大門深鎖。（記者許正宏／攝影）

桃園市議員王浩宇遭到罷免，雖不足以稱為大快人心，但對於像他這樣不認真問政、卻專以嘴炮博取聲量的民代而言，卻是一記結實的當頭棒喝。網路年代的政治風潮，很容易讓某些長於表演或外表出眾的人物一夕暴紅，太陽花運動後尤其如此。

但這次，王浩宇以他當選時五倍的票數遭到罷免，恰說明中壢人對他的伎倆已經反胃。 王浩宇被罷，也暴露了民進黨 過度的投機與策略操作，最後回燒到了自己身上。

王浩宇原先是打著「綠黨」招牌當選，他卻在去年民進黨大選勝後背棄自己的政黨，投靠民進黨。當時，民進黨也毫不猶豫即予「笑納」，想必也是看好王浩宇「嘴炮殺敵」的功力。誰料，不到一年，王浩宇即成為全台首位遭到罷免的議員。如果說王浩宇背棄綠黨是缺乏信念，民進黨任意招降納叛，又有什麼信念可言？

有趣的地方就在這裡：如果王浩宇仍是綠黨黨員，他被罷免的機率或許還低一些；但正因為他加入了民進黨，卻反而加深了當地市民對他的反感。先前作為一個綠黨的個體戶議員，王浩宇的「嘴炮政治」多少具有娛樂效果，不會被放進藍綠對峙的脈絡中解讀。但加入民進黨後，王浩宇不時想要向民進黨表功，他的自走砲風格也變得更具政治針對性；民進黨放任他自行其是，也是導致在野黨聯手「罷王」的主因。最後民進黨發現情勢失控，已經太遲，它自己也必須承受這次罷免的民怨，可謂偷雞不著蝕把米。

這次罷王行動，被罷免總部稱為「倒宇天光」，也被形容為「新中壢事件」。1977年的中壢事件，是國民黨 在縣長選舉中作票引發中壢市民不滿，群眾憤而包圍警局並縱火。這次新中壢事件，則是市民用8萬4000多張選票，罷免了僅以1萬6000票當選的王浩宇；一方面展現了積極的公民意識，另一方面也凸顯了罷免制度的設計缺陷。事實上，就算這次罷免未跨過8萬1940票的法定門檻，王浩宇面對如此強烈的民意不滿，他自己也該引咎辭職。

以1萬6000票當選的王浩宇，為何需要8萬多票才能將他罷免？一個小選區當選的議員，為何需要動用大選區的民意才能將他否決？上述兩點，應該是許多民眾心頭的困惑。癥結就在，民進黨近幾年執政後頻繁修改《選罷法》與《公投法》，目的都在滿足自己當下的方便，卻從未思考制度的合理性及適用性，才會出現如此乖離的設計。正因為如此，罷免王浩宇需要他當選時五倍的票數才能過關，罷免高雄議員黃捷則需要她當選時四倍的票數才能過關；但罷免台中立委陳柏惟，則只需要他當選票數的六成五即可。這樣的制度，既不合理亦不公平，顯而易見；若不修改，只會徒增不公。

更堪憂的是，自綠營在野時發起「割闌尾」的罷免運動後，再加上去年高雄的「罷韓」成功，已激發了藍營最新一波的大罷免潮。從民主運作的角度看，植基於「報復」的罷免行動，一則耗費社會能量，二則容易激發社會仇恨，其實對民主無益。然而，民進黨既有先前的幾波惡劣演出，如今若要在野黨放下心結，又談何容易？何況，民進黨利用國會優勢不斷將罷免門檻下修降低，並藉此罷掉了韓國瑜 ，它能反對國民黨循同一途徑發動反制嗎？

王浩宇因其狂妄遭到選民唾棄，他暴起暴跌，咎由自取。但我們也呼籲，各地切勿因這次「罷王」成功見獵心喜，而演成遍地開花的罷免潮，因為民主的力氣應該用在更積極的地方。