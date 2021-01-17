黑白集／盯反萊豬皮卡 蔡政府怎看待三隻小豬

國民黨推出反萊豬皮卡，公路總局即要求申請改裝驗車，國民黨批評是另類「查水表」。(記者曾學仁／攝影)

國民黨 反萊豬皮卡車一亮相就被交通部公路總局盯上，除指違法改裝，警察可開單罰鍰，並稱若接獲檢舉將召回臨檢要求改正。蔡政府顯然忘了自己的「三隻小豬」曾遭監察院關切的故事，如今掌權後卻對「豬」磨刀霍霍，豈只是雙標而已。

十年前蔡英文 首度參選總統，推出「三隻小豬撲滿」募款，當時監察院鑑於民進黨 曾因收未具選舉權人政治獻金、且未依規定返還或繳庫而遭裁罰，因此看到學童捐小豬撲滿的報導後致電提醒勿觸法。孰料監院「善意提醒」遭民進黨大肆宣揚，指控監院是國民黨打手，打壓蔡選情。

監院依法辦事，錯在毫無政治敏感度，讓蔡英文「撿到槍」，不僅小豬風潮席捲全台，2016仍持續以小豬為號召，終於助她登上總統大位。

現在面對攸關民生食安的反萊豬皮卡，公路總局除指非法改裝，還暗示民眾檢舉以召回臨檢，民進黨立委則助拳叫國民黨「勿扯政治迫害」。但監理站人員打臉公路總局，表示只是裝飾，不需申請改裝車，網友更紛紛貼出民進黨改裝車滿街跑的照片，光是「豬豬」就有立委陳亭妃的粉紅豬豬車、蔡英文的小豬胖卡等。

依法行政沒有錯，「超譯」法規就會濫權，雙標執法更是大忌。公總盯上反萊豬皮卡的時候，萊豬政府早把三隻小豬忘得一乾二淨了。