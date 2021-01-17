首張萊豬骨牌…王浩宇成首位遭罷免的六都議員

桃園市議員王浩宇罷免案16日投票，在確定同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，罷免成功後，罷王總部人員不禁歡呼。（記者許正宏／攝影）

中選會昨晚宣布，民進黨 桃園市議員王浩宇罷免案通過，投票結果有8萬4582票同意罷免，7128票不同意，投票率為28.14%；由於有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，罷免通過。

來源：聯合影音網

王浩宇成為首位被罷免的六都議員。依選罷法規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起解除職務，四年內不得為同一公職人員候選人。王浩宇昨晚透過粉專發表14字感言：「衷心感謝支持我的朋友，衷心感謝」。

昨天傍晚罷免通過消息傳來，罷免案發起人唐平榮與罷王總部執行長邱仁德開心地相互擁抱。唐平榮說，罷免成功不但創造中壢的歷史，也創造台灣 的歷史，更是全台灣人民的勝利；罷王總部透過罷免下架一個造謠、抹黑、製造對立的市議員，制衡一名犯錯的市議員，相信以後的台灣政治人物都會謹言慎行，對得起選民。

藍營也士氣大振。國民黨 主席江啟臣說，蔡政府不應再低估人民的力量，民進黨應收回開放萊豬的錯誤政策，並為荒腔走板的施政道歉，「今天公民行動只是民意反撲的第一槍，民意的憤怒不會就此終止」；顧食安、保民主兩項公投將在今年8月28日投票，呼籲全民站出來。

國民黨桃園市黨部主委邱奕勝說，王浩宇言行爭議不斷，「罷王成功也是第一張萊豬骨牌效應」。國民黨中央發出新聞稿指出，王浩宇以1萬6000多票當選議員，罷免門檻卻要8萬多票，罷免通過是給所有恣意妄為的政治人物最嚴厲警惕，同時民意也給執政黨當頭棒喝。

不過，民進黨發言人顏若芳表示，尊重民眾行使罷免權及其結果，但國民黨主席、立院黨團到黃復興黨部皆明顯介入動員，造成政治對立，此非台灣之福，也非多數人民所樂見。

民進黨桃園市黨部主委張火爐說，罷免門檻很高，他沒想到會過關，顯見選民真的對王浩宇有很大意見，他尊重民主結果，也會內部檢討；但他不會與王浩宇切割，年輕人犯錯就該受點教訓，在政治上誰沒跌過跤，奉勸靠網路當選的民代，不要去碰觸爭議議題，否則恐遭民主反撲。

民眾黨發出聲明表示，王浩宇的種種作為，不僅背棄過去力挺他的政黨，更讓第三勢力蒙羞；未來有意從政的年輕人，不應再使用仇恨言論堆高個人聲量、撕裂台灣社會。