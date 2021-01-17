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新聞評論／罷王成功 藍能否乘勝追擊2022？

記者周志豪、張裕珍、鄭國樑
桃園市議員王浩宇遭罷免成功。（本報資料照片）
桃園市議員王浩宇遭罷免成功。（本報資料照片）

桃園市議員王浩宇意外遭罷免成功，國民黨士氣大振，不僅延燒反萊豬戰場，也象徵走出從去年總統大選、罷韓與高雄市長補選的「三連敗」陰霾，更是國民黨主席江啟臣重大勝仗。對民進黨而言，中壢選區藍大於綠，罷王案傷皮未挫骨，少了王浩宇麻煩人物，或可重新盤點布局。

王浩宇「成也網路，敗也網路」，個人色彩遠大於政黨色彩，不僅國民黨投入罷王，時力、民眾黨、綠黨等在野勢力也參戰，被地方戲稱「王浩宇是促成朝野共識的男人」。民進黨選前對王下達封口令，不上政論、不受訪，就是希望冷處理選情，也力求和王浩宇切割一道安全距離。

綠營人士指出，王遭罷免主因個人的言行爭議，影響主要在選區內的選舉生態，對大局影響有限，尤其民進黨上次在中壢多名議員參選人落馬，更有空間捲土重來。不過，罷王案改變政治風向，藍營發動各地罷免案，加上反萊豬公投，必須慎防遍地烽火，避免重演2018年「韓流」襲台效應。

對國民黨而言，罷王高門檻一度讓黨內態度保留，最後在徵詢地方民代與公民團體分析後，加上中壢選民有偏藍優勢，國民黨中央最後才決定一戰，定調「罷王是上街頭反萊豬第一戰」，也是對民進黨政府的不信任投票

值得注意的是，國民黨最後催票力道不足，罷王8萬多票不敵去年立委魯明哲當選豪取的10萬票；中壢出身的議長邱奕勝明年有意挑戰桃園市長，如今力挺的罷王僅低空飛過，對未來市長選舉也響起警報。

國民黨向來被詬病「內鬥內行、外鬥外行」，難得在罷免一戰取得重大勝利，黨內軍心大振之餘仍有隱憂，距離國民黨主席改選投票還有半年，有意挑戰者箭在弦上，黨內暗潮洶湧。民進黨雖然完全執政，但萊豬效應持續延燒，2022牽動2024，罷王一役後，對藍綠是否利大於弊，仍有待觀察。

國民黨 民進黨 投票

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