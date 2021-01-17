罷王後誰是下一個？挺萊立委吳思瑤、陳柏惟都被點名

民進黨籍桃園市議員王浩宇遭罷免，可能讓民代罷免案遍地開花？(本報資料照片)

民進黨 籍桃園市議員王浩宇遭罷免，國民黨 革實院長羅智強表示，割萊委的士氣會受到罷免王浩宇鼓勵。對於誰會是下一個指標性人物，國民黨立委認為，高雄市議員黃捷罷免案將會是重點，而民進黨立委吳思瑤、台灣 基進立委陳柏惟等人也被點名。

國民黨昨天表示，面對未來其他地區的罷免案，這次的民意展現將是強烈的鼓舞，國民黨也將研議未來的參與方式，將適時協助公民團體讓人民表達意見。國民黨組發會主委李哲華也說，接下來的目標是2月6日高雄市議員黃捷罷免案，市黨部除串連公投連署，也將協助罷捷團體說明罷免案。

國民黨立委陳玉珍表示，黃捷罷免案一戰確實叫艱困，若能突破，對接下來的萊豬立委將是重要警訊；至於國民黨團要如何協助公民團體發聲，還要看黨團大會討論。她認為，罷免的意義不在於黨派之分，而是從政後是否認真執行人民的付託。

藍委李德維說，罷免案一定是真讓大家難以忍受才會提出，此次罷王成功是對所有民意代表的警惕，千萬不要以為選上後，以為罷免門檻高就能走偏鋒、隨意發表不負責任言論。

藍委林德福也說，萊豬行政命令審議過程中，萊委心裡都很清楚，明知和民意背道而馳，卻自甘淪為成為行政院立法局，尤其經濟委員會、衛環委員會委員，審議過程的表現都很清楚，民眾不是傻瓜，都看在眼裡。

台北市議員羅智強先前號召罷免萊豬6綠委：蘇巧慧、蔡適應、蔡其昌、吳思瑤、鄭運鵬和陳柏惟。黨內立委也點名，萊豬立場鮮明的吳思瑤、陳柏惟等，可能是下一步遭民眾發起罷免的民代。