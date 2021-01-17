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王浩宇遭罷免 民眾黨：人民厭倦亂帶風向的網紅

記者陳熙文／台北17日電
蔡壁如今與台北市副發言人黃瀞瑩、民眾黨發言人陳宥丞出席「民眾黨港湖服務處 新春揮毫活動」。(翻攝udn直播)
蔡壁如今與台北市副發言人黃瀞瑩、民眾黨發言人陳宥丞出席「民眾黨港湖服務處 新春揮毫活動」。(翻攝udn直播)

桃園市議員王浩宇罷免案昨投開票，以8萬多票罷免成功。民眾黨立委蔡壁如認為，這顯示民眾厭倦了沒有事實根據，帶風向的網紅。

蔡壁如今與台北市副發言人黃瀞瑩、民眾黨發言人陳宥丞出席「民眾黨港湖服務處 新春揮毫活動」。對於王浩宇遭罷免是否代表民眾對民進黨執政的反撲，蔡壁如語帶保留說，這可能是一個現象，但不敢說是不是一個反撲。

蔡壁如說，但可以解釋說，過去很多的名嘴利用網紅，口無遮攔的去帶風向、帶評論，她想民眾是厭倦了這樣，沒有事實根據，到處帶風向的發言。成功罷免對社會來講是一個正面的教育

至於接下來的選舉，民眾黨是否佈局王浩宇的議員選區，蔡壁如說，黨部自有規畫，並表示，目前在桃園地區有幾位積極想要爭取來選舉的人。她說，民眾黨還是要做好自己的準備。

對於國民黨台北市議員游淑慧爆料，王浩宇前陣子曾經跟許多人提過，想去台北市內湖、南港參選，有可能加入港湖選戰，陳宥丞說，他從來沒有在地方上聽過王浩宇要來選港湖，聽聞時非常訝異。

他認為，中壢人昨天展現對民主的態度，假如真的有這件事，他呼籲，不要小看內湖南港人對民主的決心。他說，內湖南港的選民是蠻有智慧的。

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