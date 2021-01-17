觀察站/王浩宇對民進黨的最後貢獻

桃園市議員王浩宇被罷免後，網友在立委陳柏惟臉書KUSO合成圖。(取自陳柏惟臉書)

王浩宇被罷免了，眼看黨內同志成為了首位被罷免的六都議員，民進黨 在聲明中卻還在批評國民黨 從主席、立院黨團到黃復興黨部皆明顯介入動員，造成政治對立；不思反省的言行，似乎忘了2018年的地方選舉，是如何短時間從完全執政到大敗的。

此次罷免案部分意見分析，「王浩宇」三個字的招牌，大過「民進黨」招牌，鮮明個人特質使然下，被罷免掉的是王浩宇而非民進黨。但其實，王浩宇在政壇的大起大落，就猶如民進黨近年的縮影。

2014年，王浩宇以未滿30歲年紀，就在桃園中壢選區第二高票當選市議員，成為該屆六都最年輕市議員，也是該次選舉中全台第二年輕的當選人，但近年來特立獨行的爭議風格也讓後座力來得又快又急；連任後不久就被下架的劇本，怎麼看都和2016才風光地首度全面執政的民進黨政府，短短二年就落得大敗有幾分相似。

「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」，王浩宇如此，民進黨亦如此；民意如流水的道理，是任何當權者輕忽不得的。近一年來儘管蔡政府民調 數字仍不差，但鐘擺到了高點已往下滑似乎已成趨勢，此時王浩宇被罷免無疑是又對民進黨敲醒了一響警鐘，清楚說明了民意若要反撲，速度可以有多快。

去年罷韓通過時，民進黨說，對高雄市民最新民意尊重與敬意；同樣是罷免案通過，昨天民進黨的聲明卻變成了，遺憾國民黨動員造成政治對立。雙重標準或許能逞一時口舌之快，但前後不一致的言論，選民可都看在眼裡，都是在為下一次選舉增添「討厭民進黨」的柴火，如同民進黨前秘書長羅文嘉日前在臉書所言，「人民善良，但也沒有那麼傻」。