我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美2353萬確診 全球逾200萬病亡

就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

「有辱官箴」丁允恭性騷擾遭彈劾 嫩妻發文嗆Y女

台灣新聞組／綜合16日電
總統府前發言人丁允恭在高雄市新聞局長任內涉桃色風暴遭監察院彈劾。圖為丁允恭（右）擔任高雄市新聞局長與市長陳菊（左）。（本報資料照片）
總統府前發言人丁允恭在高雄市新聞局長任內涉桃色風暴遭監察院彈劾。圖為丁允恭（右）擔任高雄市新聞局長與市長陳菊（左）。（本報資料照片）

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與Y女發生桃色緋聞，監委紀惠容、王美玉昨天指出，經調查，丁允恭行為「構成性騷擾，有辱官箴，傷害政府信譽及公務人員形象」。監察院為此案曾約詢院長陳菊，日前以11比0通過彈劾案，全案移送懲戒法院決定懲戒程度。

來源：聯合影音網

三等功績獎章 丁將會主動退回

丁允恭去年9月遭爆料，曾在高雄市新聞局長辦公室與Y女發生性行為、要求墮胎，甚至訂婚後還劈腿多女。監察院昨天宣布通過彈劾，紀惠容表示，丁允恭曾獲頒三等功績獎章，但依現行規定，要褫奪公權才能追回功績獎章，因此請行政院重新檢視規定；丁允恭則表示，會主動退回獎章。

丁允恭昨發表千字文聲明，就局長室發生性行為致歉，對彈劾處置無怨懟，但對監委所稱性騷擾，深感不服。

丁允恭表示，他所張貼的照片非屬私密照，而是兩人在公開場合、衣冠整齊的合照，以表達懷念舊情的傷感。他質疑監察院濫用性騷擾詞彙，有侵害人民名譽權之虞，是先射箭再畫靶；至於Y女在分手後主動通聯、索討金錢之實，監院卻未公平揭露。

丁允恭女友Ｃ女高調秀婚戒，宣布兩人已結婚。（取材自臉書）
丁允恭女友Ｃ女高調秀婚戒，宣布兩人已結婚。（取材自臉書）

丁女友秀婚照：我們會幸福的

Y女也透過聲明表示，雖然曾被傷害，但她不恨丁，希望丁接受應有的處罰後好好過日子，事件現在終於能告一段落，她很高興。

小丁允恭將近20歲的C女則在臉書公開與丁結婚訊息，酸Y女是加害者要把自己變成聖人，讓她無法忍受。C女還表示，「如今，我們已經結婚了，在他一無所有的時刻，如同妳所說的，我們會更努力的活著，而且活得很幸福」。

外傳Y女曾經透過民進黨大老張俊宏轉介陳情信，由國安會前秘書長邱義仁轉時任高雄市長陳菊，卻未獲回應，此事雖經兩名證人證實，但監委約詢陳菊、邱義仁、張俊宏及其黃姓女友，四人都否認轉交或收到陳情信。王美玉、紀惠容表示，陳情信的說法「有點羅生門」，去年9月曾無預警赴高市府新聞局、社會局等調卷，皆未有結果。

局長室性關係 丁婚後持續騷擾

紀惠容、王美玉去年主動調查丁案，監院7日通過彈劾案，前天通過調查報告。王美玉說，丁的行為有辱官箴，且對Y女已構成性騷擾事實，監院根據敗壞官箴、涉嫌違反性騷擾防治法彈劾丁。

紀惠容說，丁允恭約詢時坦承在局長辦公桌、職務宿舍與Y女發生性關係，查無具體事證丁利用權勢逼迫Y女交往，檢視兩人通訊資料，兩人是互動親密的男女關係，但兩人分手後，丁又在社群媒體上傳兩人合照，甚至婚後持續聯絡Y女，盼挽回兩人關係，讓Y女困擾與冒犯，行為已構成敵意環境性騷擾。

據了解，丁允恭目前並未如外傳在高雄開公關公司，目前仍在台北，但已淡出政治圈，正在準備律師考試。

總統府前發言人丁允恭在高雄市新聞局長任內涉桃色風暴遭彈劾，監委王美玉（左起）、林...
總統府前發言人丁允恭在高雄市新聞局長任內涉桃色風暴遭彈劾，監委王美玉（左起）、林郁容及紀惠容15日說明調查結果。（記者季相儒／攝影）

性騷 彈劾 社群媒體

上一則

新聞評論／失序的「數位巨靈」 假防疫之名行監控之實

下一則

黑白集／防疫破功 卻靠「恨」來防堵

延伸閱讀

美國踏進歷史重要關口 中國又成贏家？

美國踏進歷史重要關口 中國又成贏家？
拜登就職日 參院彈劾川普時？但民主黨想延後

拜登就職日 參院彈劾川普時？但民主黨想延後
丁允恭遭台監院彈劾通過 曾被爆劈腿、局長室性行為

丁允恭遭台監院彈劾通過 曾被爆劈腿、局長室性行為
國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲

國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲

熱門新聞

在美國總統川普政權即將交接前夕，美國國務院今天宣布取消美台交往限制。國務卿龐培歐透過聲明宣布取消所有自我施加的限制。(美聯社)

不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

2021-01-09 17:28
（本報資料照片）

美宣布與台解除交流限制 台總統府：爭取美跨黨派支持

2021-01-09 22:43
美國國務卿龐培歐宣布，取消現行美台交往限制。圖為2015年6月4日，當時民進黨總統參選人蔡英文（右）進入美國國務院拜會副國務卿布林肯，會後在國務院官員與時任立委蕭美琴（中）陪同下，步出國務院大樓。(本報資料照片／記者賴昭穎攝影)

當年李登輝穿睡衣拒下機 蔡英文躲媒體 都因這個限制

2021-01-10 18:27
美國駐聯合國大使克拉夫特。（路透）

美國取消所有出訪計畫 藍委：拜登出手了

2021-01-13 02:29
位於思源埡口的「思源派出所」，在雪景中遺世而獨立，被冠上「寂寞派出所」美名。圖／攝影師沈張鴻提供

雪景中遺世獨立 宜蘭「寂寞派出所」一夕暴紅　

2021-01-10 18:12
新竹馬偕家醫科主治醫師葉姿麟表示，許多工程師自詡為「健康的胖子」，自豪沒有三高，但研究指出，ＢＭＩ值超標者都應減重。報系資料照

世上沒有健康的胖子 醫：過胖無三高死亡率高於一般人

2021-01-09 13:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓
帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」

帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」
川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡

川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡
國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎

國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎