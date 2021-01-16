「有辱官箴」丁允恭性騷擾遭彈劾 嫩妻發文嗆Y女

總統府前發言人丁允恭在高雄市新聞局長任內涉桃色風暴遭監察院彈劾。圖為丁允恭（右）擔任高雄市新聞局長與市長陳菊（左）。（本報資料照片）

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與Y女發生桃色緋聞，監委紀惠容、王美玉昨天指出，經調查，丁允恭行為「構成性騷 擾，有辱官箴，傷害政府信譽及公務人員形象」。監察院為此案曾約詢院長陳菊，日前以11比0通過彈劾 案，全案移送懲戒法院決定懲戒程度。

來源：聯合影音網

三等功績獎章 丁將會主動退回

丁允恭去年9月遭爆料，曾在高雄市新聞局長辦公室與Y女發生性行為、要求墮胎，甚至訂婚後還劈腿多女。監察院昨天宣布通過彈劾，紀惠容表示，丁允恭曾獲頒三等功績獎章，但依現行規定，要褫奪公權才能追回功績獎章，因此請行政院重新檢視規定；丁允恭則表示，會主動退回獎章。

丁允恭昨發表千字文聲明，就局長室發生性行為致歉，對彈劾處置無怨懟，但對監委所稱性騷擾，深感不服。

丁允恭表示，他所張貼的照片非屬私密照，而是兩人在公開場合、衣冠整齊的合照，以表達懷念舊情的傷感。他質疑監察院濫用性騷擾詞彙，有侵害人民名譽權之虞，是先射箭再畫靶；至於Y女在分手後主動通聯、索討金錢之實，監院卻未公平揭露。

丁允恭女友Ｃ女高調秀婚戒，宣布兩人已結婚。（取材自臉書）

丁女友秀婚照：我們會幸福的

Y女也透過聲明表示，雖然曾被傷害，但她不恨丁，希望丁接受應有的處罰後好好過日子，事件現在終於能告一段落，她很高興。

小丁允恭將近20歲的C女則在臉書公開與丁結婚訊息，酸Y女是加害者要把自己變成聖人，讓她無法忍受。C女還表示，「如今，我們已經結婚了，在他一無所有的時刻，如同妳所說的，我們會更努力的活著，而且活得很幸福」。

外傳Y女曾經透過民進黨大老張俊宏轉介陳情信，由國安會前秘書長邱義仁轉時任高雄市長陳菊，卻未獲回應，此事雖經兩名證人證實，但監委約詢陳菊、邱義仁、張俊宏及其黃姓女友，四人都否認轉交或收到陳情信。王美玉、紀惠容表示，陳情信的說法「有點羅生門」，去年9月曾無預警赴高市府新聞局、社會局等調卷，皆未有結果。

局長室性關係 丁婚後持續騷擾

紀惠容、王美玉去年主動調查丁案，監院7日通過彈劾案，前天通過調查報告。王美玉說，丁的行為有辱官箴，且對Y女已構成性騷擾事實，監院根據敗壞官箴、涉嫌違反性騷擾防治法彈劾丁。

紀惠容說，丁允恭約詢時坦承在局長辦公桌、職務宿舍與Y女發生性關係，查無具體事證丁利用權勢逼迫Y女交往，檢視兩人通訊資料，兩人是互動親密的男女關係，但兩人分手後，丁又在社群媒體 上傳兩人合照，甚至婚後持續聯絡Y女，盼挽回兩人關係，讓Y女困擾與冒犯，行為已構成敵意環境性騷擾。

據了解，丁允恭目前並未如外傳在高雄開公關公司，目前仍在台北，但已淡出政治圈，正在準備律師考試。