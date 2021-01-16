「有辱官箴」丁允恭性騷擾遭彈劾 嫩妻發文嗆Y女
總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與Y女發生桃色緋聞，監委紀惠容、王美玉昨天指出，經調查，丁允恭行為「構成性騷擾，有辱官箴，傷害政府信譽及公務人員形象」。監察院為此案曾約詢院長陳菊，日前以11比0通過彈劾案，全案移送懲戒法院決定懲戒程度。
來源：聯合影音網
三等功績獎章 丁將會主動退回
丁允恭去年9月遭爆料，曾在高雄市新聞局長辦公室與Y女發生性行為、要求墮胎，甚至訂婚後還劈腿多女。監察院昨天宣布通過彈劾，紀惠容表示，丁允恭曾獲頒三等功績獎章，但依現行規定，要褫奪公權才能追回功績獎章，因此請行政院重新檢視規定；丁允恭則表示，會主動退回獎章。
丁允恭昨發表千字文聲明，就局長室發生性行為致歉，對彈劾處置無怨懟，但對監委所稱性騷擾，深感不服。
丁允恭表示，他所張貼的照片非屬私密照，而是兩人在公開場合、衣冠整齊的合照，以表達懷念舊情的傷感。他質疑監察院濫用性騷擾詞彙，有侵害人民名譽權之虞，是先射箭再畫靶；至於Y女在分手後主動通聯、索討金錢之實，監院卻未公平揭露。
丁女友秀婚照：我們會幸福的
Y女也透過聲明表示，雖然曾被傷害，但她不恨丁，希望丁接受應有的處罰後好好過日子，事件現在終於能告一段落，她很高興。
小丁允恭將近20歲的C女則在臉書公開與丁結婚訊息，酸Y女是加害者要把自己變成聖人，讓她無法忍受。C女還表示，「如今，我們已經結婚了，在他一無所有的時刻，如同妳所說的，我們會更努力的活著，而且活得很幸福」。
外傳Y女曾經透過民進黨大老張俊宏轉介陳情信，由國安會前秘書長邱義仁轉時任高雄市長陳菊，卻未獲回應，此事雖經兩名證人證實，但監委約詢陳菊、邱義仁、張俊宏及其黃姓女友，四人都否認轉交或收到陳情信。王美玉、紀惠容表示，陳情信的說法「有點羅生門」，去年9月曾無預警赴高市府新聞局、社會局等調卷，皆未有結果。
局長室性關係 丁婚後持續騷擾
紀惠容、王美玉去年主動調查丁案，監院7日通過彈劾案，前天通過調查報告。王美玉說，丁的行為有辱官箴，且對Y女已構成性騷擾事實，監院根據敗壞官箴、涉嫌違反性騷擾防治法彈劾丁。
紀惠容說，丁允恭約詢時坦承在局長辦公桌、職務宿舍與Y女發生性關係，查無具體事證丁利用權勢逼迫Y女交往，檢視兩人通訊資料，兩人是互動親密的男女關係，但兩人分手後，丁又在社群媒體上傳兩人合照，甚至婚後持續聯絡Y女，盼挽回兩人關係，讓Y女困擾與冒犯，行為已構成敵意環境性騷擾。
據了解，丁允恭目前並未如外傳在高雄開公關公司，目前仍在台北，但已淡出政治圈，正在準備律師考試。
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