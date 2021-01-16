新聞評論／從巧克力到愛妳…國軍馬屁文化會傳承

總統蔡英文（前排右二）15日視察陸軍第八軍團54工兵群災害救援操演，並頒發加菜金。（記者葉信菉／攝影）

蔡英文 總統15日視導54工兵群，在拍完合照後，在場官兵高喊著「總統我愛你」，伴隨著張惠妹的歌曲「一想到你啊」當背景音樂，簇擁著蔡英文離去。歌詞是這樣唱的，「一想到你啊，就讓我快樂…」，但這一幕，只讓人想到當年憲兵對著陳水扁 高喊「你是我的巧克力」。國軍的馬屁文化，是會傳承的。

國軍原本以「主義、領袖、國家、責任、榮譽」做為精神戰力的「五大信念」，是因為前總統蔣介石認為，革命時期必有主義，才有領袖，才有國家，因此早年國軍就在仿效美國 西點軍校「國家、責任、榮譽」校訓前，加上了主義、領袖。但到了陳水扁主政時期，國軍順從民進黨立委的要求，聲稱將具意識形態的「主義」，及有個人崇拜意味「領袖」拿掉，改為三大基本信念。

只不過，在此之前，就算民選總統時代的國軍，還是把對領袖的崇拜當成馬屁。

2003年，空軍443聯隊載著「扁帽」載歌載舞歡迎陳水扁；2005年，海軍艦令部復刻陳水扁官田老家模型；同年，空軍443聯隊又合成陳水扁五星上將軍裝大型海報；空軍499聯隊則抽調500位官兵，為迎扁編隊練唱管制休假，最後傳出「總統大怒」而取消。

極致經典的馬屁，則是在2006年陳水扁陷入倒扁危及時，憲兵學校讓學生列隊鼓掌齊喊「大帥哥，大帥哥，總統大帥哥；巧克力，巧克力，總統你是我的巧克力」，什麼也沒有比雪中送暖，更讓人感到溫馨。

沒想到，在主張「去蔣化」、「去中化」，掃除「黨國威權的偶像化表徵」，大搞「轉型正義」的蔡英文上台後，國軍的馬屁軍風更是發揚光大。

國防部將高教機命名「勇鷹」，已經被質疑是拍「擁英」馬屁；現在工兵部隊又把肉麻當有趣，跟蔡英文拍照要稱「愛的合影」，司儀要說「我喊啾咪，你們比愛心，啾咪請看鏡頭」，拍完照官兵還要頻頻齊喊「總統我愛你」，並在「一想到你啊，就讓我快樂」的歌聲下，簇擁著蔡英文離去。

蔡英文在2016年上台後，當年主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任授階典禮」曾期勉國軍，「從勤訓精練中建立務實軍風」。今天看到工兵的奮力演出，被滿滿愛包圍的蔡英文，臉上的笑容，不知是捧場硬擠的，還是沉醉其中？