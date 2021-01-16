我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美2353萬確診 全球逾200萬病亡

就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

新聞評論／從巧克力到愛妳…國軍馬屁文化會傳承

記者程平
總統蔡英文（前排右二）15日視察陸軍第八軍團54工兵群災害救援操演，並頒發加菜金。（記者葉信菉／攝影）
總統蔡英文（前排右二）15日視察陸軍第八軍團54工兵群災害救援操演，並頒發加菜金。（記者葉信菉／攝影）

蔡英文總統15日視導54工兵群，在拍完合照後，在場官兵高喊著「總統我愛你」，伴隨著張惠妹的歌曲「一想到你啊」當背景音樂，簇擁著蔡英文離去。歌詞是這樣唱的，「一想到你啊，就讓我快樂…」，但這一幕，只讓人想到當年憲兵對著陳水扁高喊「你是我的巧克力」。國軍的馬屁文化，是會傳承的。

國軍原本以「主義、領袖、國家、責任、榮譽」做為精神戰力的「五大信念」，是因為前總統蔣介石認為，革命時期必有主義，才有領袖，才有國家，因此早年國軍就在仿效美國西點軍校「國家、責任、榮譽」校訓前，加上了主義、領袖。但到了陳水扁主政時期，國軍順從民進黨立委的要求，聲稱將具意識形態的「主義」，及有個人崇拜意味「領袖」拿掉，改為三大基本信念。

只不過，在此之前，就算民選總統時代的國軍，還是把對領袖的崇拜當成馬屁。

2003年，空軍443聯隊載著「扁帽」載歌載舞歡迎陳水扁；2005年，海軍艦令部復刻陳水扁官田老家模型；同年，空軍443聯隊又合成陳水扁五星上將軍裝大型海報；空軍499聯隊則抽調500位官兵，為迎扁編隊練唱管制休假，最後傳出「總統大怒」而取消。

極致經典的馬屁，則是在2006年陳水扁陷入倒扁危及時，憲兵學校讓學生列隊鼓掌齊喊「大帥哥，大帥哥，總統大帥哥；巧克力，巧克力，總統你是我的巧克力」，什麼也沒有比雪中送暖，更讓人感到溫馨。

沒想到，在主張「去蔣化」、「去中化」，掃除「黨國威權的偶像化表徵」，大搞「轉型正義」的蔡英文上台後，國軍的馬屁軍風更是發揚光大。

國防部將高教機命名「勇鷹」，已經被質疑是拍「擁英」馬屁；現在工兵部隊又把肉麻當有趣，跟蔡英文拍照要稱「愛的合影」，司儀要說「我喊啾咪，你們比愛心，啾咪請看鏡頭」，拍完照官兵還要頻頻齊喊「總統我愛你」，並在「一想到你啊，就讓我快樂」的歌聲下，簇擁著蔡英文離去。

蔡英文在2016年上台後，當年主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任授階典禮」曾期勉國軍，「從勤訓精練中建立務實軍風」。今天看到工兵的奮力演出，被滿滿愛包圍的蔡英文，臉上的笑容，不知是捧場硬擠的，還是沉醉其中？

蔡英文 陳水扁 美國

上一則

黑白集／防疫破功 卻靠「恨」來防堵

下一則

入境台灣居家檢疫限1人1戶 沒訂房就回台最高罰5300美元

延伸閱讀

蔡英文視察 官兵喊愛妳… 網酸：狗腿從扁時代就傳下來

蔡英文視察 官兵喊愛妳… 網酸：狗腿從扁時代就傳下來
扁媽走了 享壽94歲 陳水扁：她說她要睡了

扁媽走了 享壽94歲 陳水扁：她說她要睡了
蔡英文視訊克拉夫特 續爭取參與聯合國

蔡英文視訊克拉夫特 續爭取參與聯合國
蔡英文與克拉夫特視訊談話 期待未來台灣見

蔡英文與克拉夫特視訊談話 期待未來台灣見

熱門新聞

在美國總統川普政權即將交接前夕，美國國務院今天宣布取消美台交往限制。國務卿龐培歐透過聲明宣布取消所有自我施加的限制。(美聯社)

不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

2021-01-09 17:28
（本報資料照片）

美宣布與台解除交流限制 台總統府：爭取美跨黨派支持

2021-01-09 22:43
美國國務卿龐培歐宣布，取消現行美台交往限制。圖為2015年6月4日，當時民進黨總統參選人蔡英文（右）進入美國國務院拜會副國務卿布林肯，會後在國務院官員與時任立委蕭美琴（中）陪同下，步出國務院大樓。(本報資料照片／記者賴昭穎攝影)

當年李登輝穿睡衣拒下機 蔡英文躲媒體 都因這個限制

2021-01-10 18:27
美國駐聯合國大使克拉夫特。（路透）

美國取消所有出訪計畫 藍委：拜登出手了

2021-01-13 02:29
位於思源埡口的「思源派出所」，在雪景中遺世而獨立，被冠上「寂寞派出所」美名。圖／攝影師沈張鴻提供

雪景中遺世獨立 宜蘭「寂寞派出所」一夕暴紅　

2021-01-10 18:12
新竹馬偕家醫科主治醫師葉姿麟表示，許多工程師自詡為「健康的胖子」，自豪沒有三高，但研究指出，ＢＭＩ值超標者都應減重。報系資料照

世上沒有健康的胖子 醫：過胖無三高死亡率高於一般人

2021-01-09 13:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓
帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」

帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」
川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡

川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡
國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎

國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎