石木欽案 富商27本神秘筆記 曝檢警法官吃相

佳和實業董事長翁茂鍾。（本報資料照片）

佳和集團董事長翁茂鍾籠絡逾200名司法官、警、調及公務員，並用27本筆記本詳實記錄過程，案件爆發後，除遭彈劾 的前公懲會委員長石木欽，各機關已陸續完成調查，司法院18日將先公布「違失行為」法官的結果，接著立即送監察院查處，揭露現代版的「官場現形記」。

中國 時報報導，這起事件導因2019年8月間，台北地檢署偵辦石木欽涉關說案，最高檢察署將案件移送司法院調查，石遭約談後火速請辭，關鍵證據正是翁茂鍾的筆記本。

據了解，翁茂鍾的筆記本宛如現代版「官場現形記」，裡面的紀錄除了招待公務人員吃飯、打高爾夫球聯絡感情，官員若是兒子當兵、想念明星學校，甚至買股消息和警界升官，翁茂鍾都可以幫忙搞定，還會利用三節贈送法、政、警與企業界人士襯衫，並在袖口繡上對方的英文名字。

據報導，懲戒法院審理中的石木欽彈劾案，從1997年7月22日至2017年間，與當時有官司在法院審理中的翁茂鍾飲宴、球敘，石木欽提供翁法律意見；更離譜的是，翁茂鍾「百利案」的民事訴訟在最高法院審理時，當時仍是保密分案，但石木欽涉告知翁案件分案結果，翁還到最高法院拜訪石與吳雄銘庭長。

去年監察院彈劾石木欽後，認為涉案的逾百名官員也有進一步調查必要，因此要求司法院、法務部及調查局、警政署等，須在本月18日前提交調查報告給監察院，相關機關也依翁的筆記本內容及彈劾書內容，約談涉案官員。

報導指出，被調查的法官大致分成三種類別，首先是因「思慮不周」，單純受邀參加石木欽的餐宴或球敘，「巧遇」翁茂鍾的法官，另一類是與翁熟識且接受過其茶葉、名貴襯衫及球具等禮品饋贈的法官，較嚴重的類型，則是買賣翁公司股票 的法官。

司法院18日將舉行所屬法官「違失行為行政調查報告說明記者會」後，調查報告將送監察院，是否涉及不法，則是監察院未來調查、究責重點。