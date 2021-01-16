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新聞眼／色字一把刀 「丁允恭們」要戒急用忍

記者 蔡晉宇
總統府前發言人丁允恭任職高雄市政府新聞局長期間，行為不檢損及公務人員官箴及政府機關形象。監察院已通過對丁允恭提出之彈劾案。 (本報資料照片)
總統府前發言人丁允恭任職高雄市政府新聞局長期間，行為不檢損及公務人員官箴及政府機關形象。監察院已通過對丁允恭提出之彈劾案。 (本報資料照片)

監察院彈劾總統府前發言人丁允恭，政壇上因為桃色風暴落馬者再添一人。丁允恭在綠營屬青壯世代，學經歷俱佳，尤其還曾是文學獎得主，扮演文膽幕僚角色相當稱職，加上前後獲陳菊、賴清德等綠營要角重用，本有大好政治前途，卻因私德問題中箭落馬。

政壇因為桃色問題落馬者，丁允恭不是第一人，也不會是最後一個。2009年，時任立委吳育昇被爆和孫姓女子共進晚餐，並直奔中山區摩鐵休息；吳育昇坦承「過程就是大家所想的那樣」，但連任多屆的吳育昇競選時意外失利，外界普遍認為與外遇事件的負面形象脫不了關係。

2017年民進黨立委羅致政也被媒體踢爆，與女助理上摩鐵開房間。羅致政雖主動開記者會說明，仍埋下爭議，當時羅有意角逐新北市長初選，事件爆發後，一切皆成過眼雲煙，市長夢碎。

桃色事件也曾讓將軍落馬，去年空軍少將林重宏被控對女性部屬傳送「愛妃、愛妾、寶貝蛋」等不當稱謂、簡訊，張貼親吻、摸胸的貼圖，以及肢體碰觸，監委調查後認定林重宏身為高階將級軍官，卻以具有性意味或性別歧視的言詞、行為，使女性部屬感受到敵意與冒犯，監察院以11票全數通過彈劾案。

丁案爆發請辭下台時，行政院長蘇貞昌曾評論，「雖覺好可惜，但年輕人有些行為要多警惕」，丁允恭下台是否可惜見仁見智，但「有些行為要多警惕」倒相當精準，色字頭上一把刀，不論年輕人或老年人，「丁允恭們」都要引以為戒。

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