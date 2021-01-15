我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反制英BNO移民 北京擬取消香港申請者中國國籍

1張圖看疫情：全美確診破2331萬 近39萬病亡

行政院長蘇貞昌就職2周年秀政績 自認還能衝

台灣新聞組／台北15日電
行政院長蘇貞昌14日舉行茶敘，回顧過去二年來的政績。（記者邱德祥／攝影）
行政院長蘇貞昌14日舉行茶敘，回顧過去二年來的政績。（記者邱德祥／攝影）

行政院長蘇貞昌昨就職滿兩周年，除了細數政績、捍衛政府決策，蘇貞昌表示，自己沒有厭倦，熱情昂揚、體檢沒有紅字，還可以繼續衝，內閣目前也沒有改組打算，但是「選總統這件事情已經不會癢了，（外界）也不用再搔了」。

來源：聯合新聞網

蘇貞昌昨首度與媒體茶敘，細數732天來的政績，他說，換閣揆聲浪從他接任開始就不斷傳出，蔡英文總統經常說他辛苦了，但這只是「任勞」，更辛苦的是「任怨」和「任謗」，可是他並不感到厭倦、沒有患得患失、依然熱情昂揚，而且看得更開。蘇也說，蔡總統前天與他深談，很高興行政團隊做出這樣成績，對未來發展更有信心。

蘇貞昌就任滿兩周年，有民進黨立委認為蘇必須多溝通，過去與綠營關係密切的民間團體則大表不滿，質疑蘇內閣在環保等社會議題上「大倒退」，完全不與民間溝通，「看到我們就像看到鬼」。藍委則說，蘇任期有四分之一時間陷入萊豬風暴，未來還有公投、釋憲關卡，沒那麼容易。

秋鬥領袖之一、民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠說，民進黨執政後，除了早已被「收編」的民團，對於堅持理想的社運團體能閃則閃，尤其萊豬進口議題，蘇與民進黨展現霸道、蠻橫、無視社會質疑，也因此去年秋鬥遊行喊出「蘇貞昌下台」時，群眾的情緒最為高亢。

民進黨內對蘇貞昌的好戰、專斷行事也有怨言。有綠委表示，萊豬議題有高度爭議，執政團隊與立法院黨團捍衛政策是必須，但蘇揆團隊有時過於「好戰」，例如先前的牛肉麵、統編、或肉品業者反駁蘇揆等事件，都讓社會對執政黨觀感不好。

國民黨團總召林為洲則說，蘇貞昌羅列政績，但去年萬元紓困之亂、三倍券發放都造成民眾排隊困擾，很難算是政績，而台灣防疫幾都由衛福部長陳時中扛下，蘇昨雖期待民調後續走高，但萊豬後面還有公投、釋憲等問題，要得分還很難，「這一局還沒有結束，蘇要好自為之。」

民進黨 公投 遊行

上一則

丁允恭遭台監院彈劾通過 曾被爆劈腿、局長室性行為

下一則

創刊33年喊停 新新聞轉線上

延伸閱讀

選總統這事「不癢了」蘇貞昌：內閣無改組打算

選總統這事「不癢了」蘇貞昌：內閣無改組打算
人事如兒戲？2都警局長上任半年遭拔官

人事如兒戲？2都警局長上任半年遭拔官
綠2022布局暗潮洶湧 蘇頻遞橄欖枝 游系圍堵蘇巧慧？

綠2022布局暗潮洶湧 蘇頻遞橄欖枝 游系圍堵蘇巧慧？
蘇貞昌才喊不隱匿就破功 藍批「以騙代變」

蘇貞昌才喊不隱匿就破功 藍批「以騙代變」

熱門新聞

在美國總統川普政權即將交接前夕，美國國務院今天宣布取消美台交往限制。國務卿龐培歐透過聲明宣布取消所有自我施加的限制。(美聯社)

不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

2021-01-09 17:28
（本報資料照片）

美宣布與台解除交流限制 台總統府：爭取美跨黨派支持

2021-01-09 22:43
美國國務卿龐培歐宣布，取消現行美台交往限制。圖為2015年6月4日，當時民進黨總統參選人蔡英文（右）進入美國國務院拜會副國務卿布林肯，會後在國務院官員與時任立委蕭美琴（中）陪同下，步出國務院大樓。(本報資料照片／記者賴昭穎攝影)

當年李登輝穿睡衣拒下機 蔡英文躲媒體 都因這個限制

2021-01-10 18:27
美國駐聯合國大使克拉夫特。（路透）

美國取消所有出訪計畫 藍委：拜登出手了

2021-01-13 02:29
位於思源埡口的「思源派出所」，在雪景中遺世而獨立，被冠上「寂寞派出所」美名。圖／攝影師沈張鴻提供

雪景中遺世獨立 宜蘭「寂寞派出所」一夕暴紅　

2021-01-10 18:12
新竹馬偕家醫科主治醫師葉姿麟表示，許多工程師自詡為「健康的胖子」，自豪沒有三高，但研究指出，ＢＭＩ值超標者都應減重。報系資料照

世上沒有健康的胖子 醫：過胖無三高死亡率高於一般人

2021-01-09 13:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審
拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？

拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？
紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確

紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確
洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒

洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒
國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲

國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲