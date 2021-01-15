行政院長蘇貞昌就職2周年秀政績 自認還能衝

行政院長蘇貞昌14日舉行茶敘，回顧過去二年來的政績。（記者邱德祥／攝影）

行政院長蘇貞昌昨就職滿兩周年，除了細數政績、捍衛政府決策，蘇貞昌表示，自己沒有厭倦，熱情昂揚、體檢沒有紅字，還可以繼續衝，內閣目前也沒有改組打算，但是「選總統這件事情已經不會癢了，（外界）也不用再搔了」。

來源：聯合新聞網

蘇貞昌昨首度與媒體茶敘，細數732天來的政績，他說，換閣揆聲浪從他接任開始就不斷傳出，蔡英文總統經常說他辛苦了，但這只是「任勞」，更辛苦的是「任怨」和「任謗」，可是他並不感到厭倦、沒有患得患失、依然熱情昂揚，而且看得更開。蘇也說，蔡總統前天與他深談，很高興行政團隊做出這樣成績，對未來發展更有信心。

蘇貞昌就任滿兩周年，有民進黨 立委認為蘇必須多溝通，過去與綠營關係密切的民間團體則大表不滿，質疑蘇內閣在環保等社會議題上「大倒退」，完全不與民間溝通，「看到我們就像看到鬼」。藍委則說，蘇任期有四分之一時間陷入萊豬風暴，未來還有公投 、釋憲關卡，沒那麼容易。

秋鬥領袖之一、民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠說，民進黨執政後，除了早已被「收編」的民團，對於堅持理想的社運團體能閃則閃，尤其萊豬進口議題，蘇與民進黨展現霸道、蠻橫、無視社會質疑，也因此去年秋鬥遊行 喊出「蘇貞昌下台」時，群眾的情緒最為高亢。

民進黨內對蘇貞昌的好戰、專斷行事也有怨言。有綠委表示，萊豬議題有高度爭議，執政團隊與立法院黨團捍衛政策是必須，但蘇揆團隊有時過於「好戰」，例如先前的牛肉麵、統編、或肉品業者反駁蘇揆等事件，都讓社會對執政黨觀感不好。

國民黨團總召林為洲則說，蘇貞昌羅列政績，但去年萬元紓困之亂、三倍券發放都造成民眾排隊困擾，很難算是政績，而台灣防疫幾都由衛福部長陳時中扛下，蘇昨雖期待民調後續走高，但萊豬後面還有公投、釋憲等問題，要得分還很難，「這一局還沒有結束，蘇要好自為之。」