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王浩宇罷免案16日投票 國民黨動員邀吃霸王餐

記者周志豪／台北14日電
桃園市議員王浩與罷免案16日投票，國民黨15日晚間將在中壢中正公園舉辦「中壢罷王團結之夜」，邀與會者共享「霸王餐」，一起吃霸王豬腳便當。國民黨團內部也號召出席相挺，黨團總召林為洲、副書記長鄭麗文也將出席致意。(圖：讀者提供)
桃園市議員王浩與罷免案16日投票，國民黨15日晚間將在中壢中正公園舉辦「中壢罷王團結之夜」，邀與會者共享「霸王餐」，一起吃霸王豬腳便當。國民黨團內部也號召出席相挺，黨團總召林為洲、副書記長鄭麗文也將出席致意。(圖：讀者提供)

桃園市議員王浩宇罷免案後天投票國民黨明天晚間將在中壢中正公園舉辦「中壢罷王團結之夜」，邀與會者共享「霸王餐」，一起吃霸王豬腳便當。國民黨團內部也號召出席相挺，黨團總召林為洲、副書記長鄭麗文也將出席致意。

只不過身兼國民黨主席身分的立委江啟臣，昨天已先前往中壢致意，明天晚會會希望以在地民代與民間團體參與為主軸，暫無規劃出席。

為強化黨團動員相挺罷王力道，黨秘書長李乾龍昨天晚間邀宴前、現任與新任黨團幹部時，也公開呼籲希望黨籍立委踴躍支持罷王宣傳活動，希望把罷免王浩宇當成黨的活動，認為這一局很重要。

為宣傳罷免王浩宇投票，國民黨明晚將與罷王民團在中壢中正公園舉辦「中壢罷王團結之夜」，在主辦人、國民黨立委魯明哲邀約下，國民黨黨團內野號召黨籍立委踴躍出席相挺，目前已約有10名立委登記出席，明天也將推派2人助講。

不過也有黨籍立委憂心，王浩宇只是一個地方議員，魯明哲基於反映地方民意主辦相關活動，具一定代表性，但將多名立委壓下去助陣，難免給人大砲打小鳥的疑慮，贏了沒什麼光彩，輸了反讓自己丟臉。

該黨籍立委分析，反王浩宇的自發參與能量有限，罷免案本身宣傳也不太足夠，再以目前周六天氣預報推斷，當天出門投票民眾也不會太多，要成功罷免不太容易，黨團號召立委下去聲援，能摧多少票也是問題，最後恐賠了夫人又折兵。

不過據轉述，李乾龍昨天在與黨籍立委餐敘場合中，仍呼籲大家不要怕，應踴躍挺罷免王浩宇活動，一起努力讓罷王案過關。

昨天李乾龍作東晚宴，包含江啟臣、黨團書記長林奕華、將接任黨團總召的立委費鴻泰、將接任黨團副書記長的立委陳玉珍、立委賴士葆、魯明哲、謝衣鳯、鄭正鈐、李德維、葉毓蘭等出席。

由於黨秘書長人事傳聞剛引發爭議，李乾龍此次餐會時間點敏感。與會人士表示，餐會中李疾呼要大家團結讓中華民國、國民黨贏，雖沒有公開談到黨主席選舉或要大家支持江啟臣，但餐會本身的意義應該就是如此，挺江態度應一如以往。

國民黨 投票 江啟臣

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