台灣可用瘦肉精假訊息不罰！簡易庭：怪農委會公文讓人一頭霧水

郭姓女子在臉書po文「台灣養豬業者也可以使用瘦肉精」遭送辦，台南簡易庭認她雖有批評政府行為的論述，唯對可受公評之事表示意見，為言論自由範圍而判不罰。(本報資料照片)

台南市郭姓女子去年9月18日在其臉書 帳號張貼「呦！搖落去~農委會上星期五已經偷偷通過，台灣 養豬業者也可以使用瘦肉精...」等文字貼文，經民眾向農委會檢舉，函轉台南警方，依違反社會秩序維護送辦，她表示，都是自網路上不知名社團轉貼過來。台南簡易庭認為，不管是朝令夕改、玩文字遊戲，公文遣詞用字不當，又修改公告，的確讓人誤解，屬郭女言論自由範疇，因此不罰。

台南簡易庭認為，農委會去年9月7日以農防字第1091472241號公告「乙型受體素為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺，不在規範之列。」等內容。

經查，農委會前曾公告「乙型受體素為禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品。但不包括作為供牛及豬隻使用之萊克多巴胺含藥物飼料添加物。」相較於前後公告，「前公告」會讓一般民眾認為台灣是可以在豬牛使用萊克多巴胺，而後來修正後公告才顯示進口牛、豬才開放。

台南簡易庭認為，「不論是政府政策朝令夕改、或在預告修正文中玩文字遊戲、或公文中遣詞用字不當，公告後又再修正公告，確實讓民眾一頭霧水」。且無從證明郭女於發表貼文時，顯有明知為不實事實而故意散發傳佈於公眾的意圖。

台南簡易庭指出，郭女貼文內容，雖有批評政府行為的論述，唯對可受公評之事表示意見，為言論自由範圍，也難認有使聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理，影響公共安寧等情事。最後判郭女不罰，可上訴。