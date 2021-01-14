馬英九頭寮謁陵 批蔡民選獨裁 毀壞民主憲政

故總統蔣經國逝世33周年，前總統馬英九到桃園頭寮陵寢謁陵。(記者鄭國樑／攝影)

昨天是故總統蔣經國 逝世33周年，前總統馬英九 、國民黨主席江啟臣昨天先後到桃園頭寮陵寢謁陵。馬英九指出，對照蔣經國解除戒嚴、推動政治改革，加速台灣 民主化的步伐，台灣目前卻在執政者的帶頭下，掀起一股反民主的逆流。

馬英九透過臉書表示，蔣經國執政時期解嚴，推動政治改革加速民主化，開放大陸探親，跨出兩岸和解第一步，也終結威權時代；但目前台灣執政者因意識形態，區域經貿整合受阻，競爭力不斷被邊緣化，選舉操弄使兩岸關係空前惡化，台灣安全受威脅，新威權主義興起，民選獨裁正毀壞民主憲政。

因報導蔡英文政府「台灣民選獨裁幕後 綠營新威權主義現象」而引發各界議論的《亞洲週刊》，昨再度撰文批評蔡政府，《亞洲週刊》在臉書發文表示，蔣經國在他去世前一年解除戒嚴令，而在他去世後接掌台灣軍政大權的李登輝，從1989年解除黨禁開始陸續推動國大代表與立委改選，並於1996年舉行總統直選，持續推動台灣政治的「寧靜革命」。

文章續指：「回望今日台灣，目前的政黨輪替民選制度貌似依舊，但在蔡英文政府主政下，民眾有感言論自由逐步收緊，異議人士紛遭查水表和抹紅抹黑、中天新聞台被倒台、萊豬方案違背民怨強行通過，這不禁讓我們反思，台灣是否正經歷一場『寧靜的專制復辟』，把前人的改革努力付諸流水」？

立委蔣萬安的父親蔣孝嚴昨獨自一人到頭寮謁陵，對於蔣萬安提案修法，要政府返還不法取得的人民財產，蔣孝嚴說，提案有高度和深度，看法與時俱進，不像少部分人還食古不化或一成不變，「經國先生很早就說時代在變、環境也在變、潮流也在變」。