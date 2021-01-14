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人事如兒戲？2都警局長上任半年遭拔官

記者李奕昕、鄭媁／台北14日電
刑事局長黃明昭調任高雄市警察局長。(圖：警政署提供)
刑事局長黃明昭調任高雄市警察局長。(圖：警政署提供)

內政部昨天發布高階警官人事，撤換上任半年的高雄、台南市警察局長劉柏良、詹永茂，改派刑事局長黃明昭、警政署主任秘書方仰寧接任；警大校長黎文明元月16日屆齡退休，由新北市警局長陳檡文調升，行政院另發派令，遺缺警政署副署長黃宗仁接任。

去年7月，行政院長蘇貞昌重話批治安，警政署旋撤換高雄、台南市前警局長李永癸、周幼偉，劉、詹風光上任才半年又下台，劉回鍋警署副署長，詹調警監一階警政委員。

警署理由，去年10月長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生遭殺害，台南市警方爆出事前吃案，詹永茂能力與危機處理能力遭質疑。劉柏良捲入監察院調查公務員懲戒委員會前委員長石木欽案，被指與涉訟商人翁茂鍾吃飯、購買翁介紹股票；此案尚未查出劉明確不法，但餘波蕩漾，成為劉下台理由。

黃明昭曾在台北縣與蘇貞昌共事，事必躬親，近年仕途順遂，基隆市警局長一年就跳升刑事局長；方仰寧太陽花學運打響名號，處事嚴謹，具交通、聚眾活動長才。兩人接下南二都，成為「青壯輩」直轄市警局長。

南二都近年治安不佳，半年前蘇貞昌一席話拔掉二都局長，警政署派劉柏良、詹永茂接下重擔，信誓旦旦「拚治安」，如今又火速撤換。風光上任到黯然下台，外界批評「適才適所」變「識人不明」，宛如兒戲的警察局長人事，談什麼拚治安。

知情人士指出，近年政治力介入警察人事，早已不是秘密，從派系大亂鬥到中央集權，全脫不出政治靠山痕跡；台南市短短一年半換四名警察局長，「換人比翻書還快」，直轄市警局長毫無尊嚴，可有可無，何來專業。

近年位居要職高階警官，不少有鮮明特定政黨、派系色彩，警界很多人自嘲，血液顏色只是入門，還要看血型是否「政治正確」，不懂得攀衍附勢，升官不是絕緣就是比人慢。

知情人士說，劉柏良、詹永茂當初派任，背後當然也有派系支撐，資歷、能力如何，社會公評；警察人事重權威與專業，輕率走馬換將，傷害的是政府威信。

警政署主任秘書方仰寧升任台南市警察局長。(圖：警政署提供)
警政署主任秘書方仰寧升任台南市警察局長。(圖：警政署提供)

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