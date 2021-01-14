吳怡農約2024再戰立委 蔣萬安四兩撥千斤回應

民進黨智庫副執行長吳怡農（圖）13日說，他參選市黨部主委的任務是要讓立委蔣萬安2024年還在競選連任；蔣萬安則說，他目前重點是捍衛民眾健康權益。（記者林俊良／攝影）

新境界智庫副執行長吳怡農上周宣布參選民進黨 台北市黨部主委，台北市長柯文哲說，吳是活棋，可以自己出來選市長。對此，吳怡農昨天接受周玉蔻廣播專訪時說，市長和議員提名 作業，是市黨部明年上半年要做的事，因為裁判不能兼球員，主委做到2022年5月時，台北市長已經提名了。他的角色是輔選民進黨最強候選人，但2024他會選立委。

來源：聯合新聞網

吳怡農也發下豪語，他當市黨部主委的任務，就是要讓立委蔣萬安2024還留在中山區選連任。他說，首都市長非常重要，他很多支持者友善地說，蔣萬安選上市長，他就可以在中山區選立委，但他告訴這些人，不要這樣，要更有志氣，首都市長民進黨有能力拿下，不可以放棄首都市長選舉。

對於吳怡農「下戰帖」，蔣萬安昨天四兩撥千斤說，民眾現在最迫切關心的不是選舉，而是食安、健保費 率、勞保年改等民生議題，這也是他目前在立法院所專注的工作，就是捍衛民眾健康等相關權益。

柯文哲昨天受訪也談及明年台北市長選戰，對於副市長黃珊珊仍非民眾黨員，柯說，他不會刻意拉黃入黨，民眾黨布局最理想狀態，就是訓練三個以上人選，再由民意決定，因為「指定都很難成功」。