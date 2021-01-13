承諾開放日核食？ 府反擊柯文哲：蔡總統沒有私下承諾

總統府發言人張惇涵。(本報資料照片)

台北市長柯文哲爆料，蔡英文總統在第一屆任期前就已承諾日方會開放核食。總統府回應，蔡總統於公開場合或非公開會面的態度都一致，沒有所謂的私下承諾，「至於柯市長轉述他與日本 議員談話的內容，我們無從得知，也不予置評。」

柯文哲今早接受廣播專訪，談及萊豬開放應秉持源頭管理、明白標示，還說未來日本核食叩關也應比照同樣標準，並爆料蔡英文總統在第一屆任期前就已承諾日方會開放核食，未料2018年國民黨 發起「禁止日本5縣食品」公投 ，民進黨卻未出面辯護，最後公投還通過，讓日方氣得快發瘋。

總統府發言人張惇涵表示，誠如柯文哲所言，日本食品進口議題是由國民黨發動公投，而這項公投結果也對於台灣的國際經貿局勢有所影響。

張惇涵表示，在蔡總統第一任期時，確實有就日本食品進口議題的相關討論，當時行政部門也有就相關專業進行說明，並非如柯市長所言「沒有作為」，但也因為國民黨發動公投的結果，政府部門必須尊重公投結果來依法行政。他也強調，目前政府部門並未討論日本食品進口議題。

張惇涵表示，蔡總統於公開場合或非公開會面的態度都一致，沒有所謂的私下承諾。至於柯文哲轉述自己與日本議員談話的內容，「我們無從得知，也不予置評。」