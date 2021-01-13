我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

下一步開放核食？ 柯文哲爆：蔡英文第一任就答應日方

記者林麗玉／台北13日電
柯文哲透露，他曾訪日拜會過安倍晉三胞弟岸信夫，岸信夫曾向他抱怨，小英總統曾答應開放核食，但2018年的核食公投，蔡政府不出來辯護，讓日方氣炸了。(記者林麗玉／攝影)
柯文哲透露，他曾訪日拜會過安倍晉三胞弟岸信夫，岸信夫曾向他抱怨，小英總統曾答應開放核食，但2018年的核食公投，蔡政府不出來辯護，讓日方氣炸了。(記者林麗玉／攝影)

萊豬爭議持續，台北市長柯文哲今接受廣播專訪提到，民進黨應做好源頭管理、明白標示，因為接下來日本核食要進來，就可設置核食專區。柯文哲透露，他曾訪日拜會過安倍晉三胞弟、當時的日本眾議院議員岸信夫，岸信夫曾向他抱怨，小英總統曾答應要處理核食，但2018年的核食公投，蔡政府不出來辯護，讓日方氣炸了。

柯說，核食不來，也是得罪日本，這牽涉到外交面。

柯文哲說，他拜會日方時，岸信夫曾向他抱怨，蔡英文總統於第一任期時，就已經答應核食要處理，當時岸信夫表達很生氣，因為小英答應要解決，甚至2016岸信夫還在蔡還沒上任時，就來拜會蔡英文，但到現在都沒解決。不過柯也說，這些話都是日方的說法，他無法向蔡政府確認。

柯說，當時日方也向他抱怨，表示現在尚未開放核食的國家，僅剩台灣中國及韓國，日方認為，韓國是世仇就算了，但中國與台灣，台日關係這麼好，怎麼會台灣與中國一樣標準。柯說，「日方很生氣，一直唸一直唸！」不知道是蔡英文答應？還是外交部答應？

柯說，甚至2018年台灣核食公投通過，更讓日方氣瘋了，但他拜會時，只能向日方人士回答，「我也沒辦法，這不是我管的。」

至於現在的萊豬爭議，柯文哲表示，目前北市府就是只能設置非萊豬專區，若不實只能用廣告不實開罰，並非用食安法開罰，柯認為，這應該是源頭管理、明白標示，只要有管理、標示清楚，老百姓要吃就吃，不吃就不吃，這就是人民的自由選擇權。

但柯抱怨，他特別到行政院提出這個意見，擺明是要跟中央放水，但結果好意，行政院卻開牛肉麵記者會，還想要害人。

柯文哲說，現在的萊豬爭議，北市府也只能去壓迫進口商，要求設置萊豬專區，若專區設置不實，就以廣告不實開罰4萬至400萬元台幣不等，只能這樣。柯說，但老百姓也問，非萊豬專區的豬肉怎麼管？柯則說，「我也沒辦法，這就是紛爭。」

台灣 中國 蔡英文

上一則

2022選市長？吳怡農直言：2024我選立委

下一則

承諾開放日核食？ 府反擊柯文哲：蔡總統沒有私下承諾

延伸閱讀

醫師染疫 蔡英文提醒勿驚慌：醫院內部安全不必封院

醫師染疫 蔡英文提醒勿驚慌：醫院內部安全不必封院
蔡英文14日接見美駐聯國大使 黨政人士：規格相當高

蔡英文14日接見美駐聯國大使 黨政人士：規格相當高
蔡數勝選周年政績 藍嗆5失政 親綠民調：恐現死亡交叉

蔡數勝選周年政績 藍嗆5失政 親綠民調：恐現死亡交叉
民眾黨選舉 柯文哲提名5人僅2人當選

民眾黨選舉 柯文哲提名5人僅2人當選

熱門新聞

在美國總統川普政權即將交接前夕，美國國務院今天宣布取消美台交往限制。國務卿龐培歐透過聲明宣布取消所有自我施加的限制。(美聯社)

不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

2021-01-09 17:28
（本報資料照片）

美宣布與台解除交流限制 台總統府：爭取美跨黨派支持

2021-01-09 22:43
美國國務卿龐培歐宣布，取消現行美台交往限制。圖為2015年6月4日，當時民進黨總統參選人蔡英文（右）進入美國國務院拜會副國務卿布林肯，會後在國務院官員與時任立委蕭美琴（中）陪同下，步出國務院大樓。(本報資料照片／記者賴昭穎攝影)

當年李登輝穿睡衣拒下機 蔡英文躲媒體 都因這個限制

2021-01-10 18:27
位於思源埡口的「思源派出所」，在雪景中遺世而獨立，被冠上「寂寞派出所」美名。圖／攝影師沈張鴻提供

雪景中遺世獨立 宜蘭「寂寞派出所」一夕暴紅　

2021-01-10 18:12
新竹馬偕家醫科主治醫師葉姿麟表示，許多工程師自詡為「健康的胖子」，自豪沒有三高，但研究指出，ＢＭＩ值超標者都應減重。報系資料照

世上沒有健康的胖子 醫：過胖無三高死亡率高於一般人

2021-01-09 13:28
蔡英文總統。（本報資料照片）

新聞評論／川普最後大禮 蔡政府劇本夠嗎？

2021-01-11 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣
新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫
川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適
飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效
44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世