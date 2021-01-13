下一步開放核食？ 柯文哲爆：蔡英文第一任就答應日方

柯文哲透露，他曾訪日拜會過安倍晉三胞弟岸信夫，岸信夫曾向他抱怨，小英總統曾答應開放核食，但2018年的核食公投，蔡政府不出來辯護，讓日方氣炸了。(記者林麗玉／攝影)

萊豬爭議持續，台北市長柯文哲今接受廣播專訪提到，民進黨應做好源頭管理、明白標示，因為接下來日本核食要進來，就可設置核食專區。柯文哲透露，他曾訪日拜會過安倍晉三胞弟、當時的日本眾議院議員岸信夫，岸信夫曾向他抱怨，小英總統曾答應要處理核食，但2018年的核食公投，蔡政府不出來辯護，讓日方氣炸了。

柯說，核食不來，也是得罪日本，這牽涉到外交面。

柯文哲說，他拜會日方時，岸信夫曾向他抱怨，蔡英文 總統於第一任期時，就已經答應核食要處理，當時岸信夫表達很生氣，因為小英答應要解決，甚至2016岸信夫還在蔡還沒上任時，就來拜會蔡英文，但到現在都沒解決。不過柯也說，這些話都是日方的說法，他無法向蔡政府確認。

柯說，當時日方也向他抱怨，表示現在尚未開放核食的國家，僅剩台灣 、中國 及韓國，日方認為，韓國是世仇就算了，但中國與台灣，台日關係這麼好，怎麼會台灣與中國一樣標準。柯說，「日方很生氣，一直唸一直唸！」不知道是蔡英文答應？還是外交部答應？

柯說，甚至2018年台灣核食公投通過，更讓日方氣瘋了，但他拜會時，只能向日方人士回答，「我也沒辦法，這不是我管的。」

至於現在的萊豬爭議，柯文哲表示，目前北市府就是只能設置非萊豬專區，若不實只能用廣告不實開罰，並非用食安法開罰，柯認為，這應該是源頭管理、明白標示，只要有管理、標示清楚，老百姓要吃就吃，不吃就不吃，這就是人民的自由選擇權。

但柯抱怨，他特別到行政院提出這個意見，擺明是要跟中央放水，但結果好意，行政院卻開牛肉麵記者會，還想要害人。

柯文哲說，現在的萊豬爭議，北市府也只能去壓迫進口商，要求設置萊豬專區，若專區設置不實，就以廣告不實開罰4萬至400萬元台幣不等，只能這樣。柯說，但老百姓也問，非萊豬專區的豬肉怎麼管？柯則說，「我也沒辦法，這就是紛爭。」