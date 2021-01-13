綠2022布局暗潮洶湧 蘇頻遞橄欖枝 游系圍堵蘇巧慧？

行政院長蘇貞昌。(本報資料照片)

2019年1月14日上任的行政院長蘇貞昌，今天滿兩周年。雖然近期內閣改組傳聞不斷，但蘇院長獲府方力挺，另據指出，蘇貞昌最近風格丕變，不僅對黨籍立委態度放軟，日前還親自到高雄探視身體微恙的三立電視台董事長林崑海，對黨內遞出橄欖枝。

不過，蔡英文 總統昨與新北黨公職便當會，游系市議員當面建議交通部長林佳龍、衛福部長陳時中 參選下屆新北市長，基層解讀是「超前圍堵」蘇系立委蘇巧慧。民進黨 內人士認為，放眼2022選舉，黨內仍然暗潮洶湧。

在民進黨內，林崑海的「海派」向來支持行政院前院長謝長廷、蔡英文總統，與新潮流、蘇系的關係比較疏離；去年黨職改選，海派與國策顧問黃承國分家後自立「湧言會」，和蘇關係依然緊張。

黨內人士說，蘇貞昌去年底藉由行程空擋到高雄探視林崑海，以蘇的個性，破冰去看「海董」很不簡單。最近警界人事異動，也傳出蘇先問過內政部長徐國勇才拍板，讓謝系感受到誠意；立院臨時會期間，蘇貞昌再次約立委吃飯，對立委建議幾乎有求必應，包括暫緩數位身分證，不少人都說「蘇貞昌變了」。

但明年適逢2022年縣市長選舉，蔡總統昨到新北舉辦黨公職座談會，親游系的民進黨新北市議會黨團總召林銘仁當面建議，目前討論的新北市長人選就是林佳龍、陳時中，這是基層市民期待，並非他個人想法。

據指出，游系推薦林佳龍、陳時中，意在圍堵新蘇系布局新北市長。蘇巧慧昨說，林銘仁具體說出陳時中、林佳龍，都是很好人選，「還有人說最適合的就是民進黨秘書長林錫耀，只要好的人選都支持」。