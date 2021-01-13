布局北市？蔣萬安提案返還威權沒收財產

國民黨立委蔣萬安提出「戒嚴時期人民受損權利回復條例」修正草案。(記者曾學仁／攝影)

國民黨 立委蔣萬安提出「戒嚴時期人民受損權利回復條例」修正草案，明定威權統治時期不當沒收財產應返還人民，被解讀為參選台北市長「拆彈」；蔣昨稱，只是積極回應受難者與家屬期待。

蔣萬安說，三年前就做相關主張，「就事論事，對的事情就應該堅持」；修法是要政府平反當時未受公平審判案子能重新調查、撤銷判決，並將遭沒收財產返還人民。

蔣萬安表示，相關提案只是因促轉會成立後，政府面對財產返還部分至今未做，但當年受難者現多已八、九十歲，且逐漸凋零，對這些當事人而言，時間不等人，政府不應以各種理由拖下去。

提案是否代表承認蔣家在威權時期沒收人民財產或為北市長拆彈？蔣萬安說，相關規定是要平復當時未受公平審判案子能重新調查、撤銷判決，並將遭沒收財產返還，他只是積極回應受難者與家屬期待，「就事論事，對的事情就應該堅持」。

民進黨 立院黨團幹事長鄭運鵬表示，不管蔣出於什麼動機，有助轉型正義的修法都樂觀其成，但蔣提案的阻礙是在國民黨，不在民進黨。

民進黨立委郭國文則認為，賠償受難者、返還遭沒收充公身家財產、土地，他百分百支持，但蔣萬安「超前部署」修法策略真是高招，「聰明到花國家的錢洗白自己，不要為了洗白而偽善」。