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「沒有人開心」人事掀風暴 江啟臣拚連任雪上加霜

記者 劉宛琳、李光儀
國民黨主席江啟臣（中）12日為國民黨革實院長羅智強（左）「公投連署，縱騎台灣」打氣，受訪時江啟臣突然接到電話，媒體趕緊關切是否連勝文來電。(記者胡經周／攝影)
國民黨主席江啟臣（中）12日為國民黨革實院長羅智強（左）「公投連署，縱騎台灣」打氣，受訪時江啟臣突然接到電話，媒體趕緊關切是否連勝文來電。(記者胡經周／攝影)

國民黨主席江啟臣有意讓連勝文兼任秘書長、李乾龍升副主席，演變成連拒絕、李也不滿的局面。江啟臣才宣示要專注「反萊豬公投」連署，卻在重要時刻著手安排新人事，讓人感受到他的連任壓力，卻凸顯人事安排不夠周延的問題，不僅讓自己陷入領導危機，連任再生變數，可說是「沒有人開心」的人事布局。

隨著7月黨主席改選逼近，潛在競爭者的動作頻頻，已對江啟臣尋求連任形成不小壓力；但這次人事布局，除了未評估當事人意願，處理時機也不適當。國民黨現在全黨一心拚「反萊豬公投」，甚至結合罷免王浩宇行動，主打「反萊豬公投第一戰」，江卻在此時搞新人事安排，不免讓人質疑私心在為「主席保衛戰」布局。

除了江啟臣自傷，曝光的主角也都受傷，更暴露了江與黨高層之間的信任危機，讓當初在江最弱勢的時候相挺的黨務主管感到不解、甚至失望。

連勝文在去年黨主席補選支持江啟臣，但近來態度丕變。據了解，當初江啟臣參選黨主席，曾允諾當選後由連勝文擔任副主席，但江就任後卻不設副主席，只請連擔任智庫副董事長。另外，在擔任智庫副董事長期間，連勝文給黨中央和立法院國民黨團的建議常遭到冷處理，也令連勝文不滿，於是有參選黨主席的想法。

這次人事安排曝光，「江連結盟」已形同破局。而展望國民黨主席之戰，前主席朱立倫參選意向明確，高雄市前市長韓國瑜也可能參選，若昔日「盟友」連勝文也投入主席選戰，江啟臣的連任之路無異雪上加霜。

江啟臣 國民黨 公投

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