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連勝文拒接秘書長 江連結盟破局？

台灣新聞組╱台北13日電
國民黨智庫副董事長連勝文。(本報資料照片)
國民黨智庫副董事長連勝文。(本報資料照片)

國民黨主席江啟臣規畫國民黨智庫副董事長連勝文兼任秘書長，現任秘書長李乾龍升任副主席，消息經媒體報導，連辦昨表明「連勝文沒有接任秘書長的計畫」；李乾龍也對此安排不滿，私下表示，找連是好事，但江主席去年才說不設副主席，今年為了要升他「因人設事」，他也不會願意，「這樣我也待不下去了」。

江啟臣昨表示，現在最重要的就是連署「反萊豬公投」，若有任何人事安排，會正式對外發布，請大家不用臆測。但據了解，連陣營對黨內傳出這個消息十分不滿，可能更堅定連勝文參選主席的意志，「江連結盟」恐也提早破局。

黨內相關人士表示，江連合作是江啟臣必然的選擇，但「李乾龍升任副主席，連勝文擔任秘書長」的想法很奇怪；如果真要結盟，為何不乾脆請連勝文擔任副主席？而江任內迄今，唯一勝仗是高雄市議長選舉，李乾龍居功甚偉，如今傳出換秘書長，情何以堪？但也有黨內人士認為，也可能是有人刻意要讓這個布局破局，所以釋放此一訊息。

此事曝光後，江啟臣分別連打兩通電話與三通電話給李乾龍和連勝文，江接受媒體聯訪時，連勝文剛好回電，江還藉此向媒體表示兩人聯繫很好。不過，連勝文透過辦公室拒絕該職務，強調協助黨的方式有很多，會依照既定步驟持續協助黨的發展。

據了解，江啟臣兩周前確實有聯繫連勝文，並找來前立委蔡正元居中協調，請前主席連戰幫忙說服連勝文，還未談妥，就被曝光。蔡正元昨表示，他不能多說什麼，「但連勝文會不高興也是正常的」。

另一方面，李乾龍對此安排也有不同想法，雖然副主席一職幫黨募款更有彈性，但李熟稔地方事務，擅長溝通協調，若任副主席恐怕無法發揮。李乾龍表示，去年底因為疫情突然取消反萊豬動員，已讓他感到不被尊重，「我當秘書長只為這件事和副主席生氣過」，但這兩件事已經讓他萌生辭意。

據指出，該人事案江啟臣是單兵作戰，直接與李乾龍和連勝文洽談，並未與其他黨務主管一起討論，連、李人事案曝光後也讓其他黨務主管譁然，甚至無法理解，不知江為何有此布局。黨務人士直言，目前全黨一心關注反萊豬公投連署，卻爆出人事安排的權力布局，只會讓外界觀感不佳。

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