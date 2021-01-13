新聞評論／台豬標章沒人信 政府「無能」標章已認證

政府開放萊克多巴胺豬肉進口，市場內豬肉攤商貼上「台灣豬」標章，降低消費者購買時的疑慮。（記者余承翰／攝影）

元旦開放萊豬迄今，蘇內閣雖聲稱「真正的」萊豬尚未入關，亂象卻與日俱增。從台灣 豬標章蕪雜，到豬肉儀表板失真被踢爆，繼有販售進口肉品的商家因行政作業紊亂而遭公審，顯示蘇內閣好作表面文章卻無能落實，自詡「有政府、會做事」的牛皮已不攻自破。看來，失靈的不是豬肉儀表板，而是強推萊豬又無能管理的蔡政府。

蔡總統說進口美豬是讓民眾多一個選擇，話雖冠冕堂皇，但民眾的選擇權須建立在資訊透明的前提上。但是，蘇內閣對各界要求標示萊豬的提議置之不理，卻本末倒置地要從消費尾端下手管理，不僅治絲益棼，更勞民傷財。農委會這頭推出台灣豬「標章」、衛福部那頭則有台灣豬「標示」，民眾無法分辨，但兩者申請方式、法源效力卻截然不同。可見，這兩個部會未橫向聯繫，完全各幹各的。

更可議的是，農委會為拉抬台灣豬標章業績，要求轄下機關都要訂出額度，連與此無關的水保局與林務局都要不務正業幫忙灌水。除壓榨公務人員，中央畜產會發放標章的標準前後不一，還怪到商家頭上，讓他們受害。畜產會為了廣推標章，先拗廠商來申請；農委會主委陳吉仲宣稱貼上豬標章的一定是百分之百台灣豬，但商家申請標章的切結書上，加工欄上寫的卻是生產販售豬隻「『多』為國內飼養豬隻」，並不限定百分之百，如此籠統蒙混。

由於台灣人愛吃內臟，許多豬肉加工品的原料如腸衣本土數量不足，只能依靠進口。台灣開放無萊劑豬進口已有多年，進口豬有一定市占率，要求廠商做到百分之百台灣豬確有困難。但在爆發「鬍鬚張」貼豬標章卻販售西班牙豬肉便當事件後，陳吉仲明知難以落實，仍堅持同一原則，並表示元旦後要大力查察。

陳吉仲大話一出，畜產會即回頭要求廠商必須全部販售台灣豬，才能貼標章。未料，畜產會董事長林聰賢還拿此說嘴，稱多家廠商經稽查後遭下架標章。被點名的家樂福不滿，爆氣回嗆政府標準不一，並公開當初與畜產會往來的始末，表示早已聲明僅限部分櫃位，畜產會也發給標章；其後是畜產會變更標準，家樂福則主動撤下標章。此一說法，等於重甩陳吉仲一巴掌；而畜產會前恭後倨還將責任推給商家，讓他們遭到公審，多麼官僚嘴臉。

為了規避標示萊劑，蘇內閣除設計眼花撩亂的豬標章，還異想天開設置豬肉儀表板；聲稱將整合農委會、衛福部及財政部 關務署三部會的數據，每天定時公布進口豬數據。沒想到，才幾天就被民眾抓包踢爆。食藥署的「邊境 查驗自動化管理系統」顯示，元旦迄今台灣已進口上百噸美豬，但蘇揆的儀表板卻仍掛零，民眾立刻質疑政府造假。食藥署雖辯解這是時間差所致，並火速更新，但民眾信心早已崩盤。各部會各行其是的真相，再度赤裸裸上演。

事實上，民眾只想確認自己不會買到萊豬，至於全台進口多少豬肉，干他們什麼事？蘇內閣設這個儀表板，原就是耍花槍，誰知上路七天就破功，真是丟人。蘇內閣這種一路閃躲的態度，只會更加深民眾的不信任感。如今大家聞進口豬色變，讓販賣進口豬肉的廠商變成全民公敵，不知道下一個被點名獵巫的會是誰；這些，全是拜暴衝莽撞又無力管理的蘇內閣所賜。

這些市場亂象，在在證明蔡政府不願標示萊劑卻四處強推台灣豬標章的施政，完全是本末倒置。這些行徑，已被全民認證貼上「真無能」標章。