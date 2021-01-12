政院資訊不同步！108噸美豬登台 儀表板卻掛零

行政院長蘇貞昌才剛承諾「資訊公開不會隱匿」，但豬肉儀表板上路不滿一周卻破功。（中央社）

行政院因應美國 萊豬進口而設置「豬肉儀表板」，但與衛福部食藥署「邊境 查驗自動化管理系統」資訊卻不同，明明已有108噸美國豬肉進口，儀表板上卻掛零；食藥署昨天表示，是彙整三個官署資料造成時間差導致，將改善系統使資料同步。專家則認為，儀表板對民眾幫助不大，徒增消費者困擾。

行政院表示，任何進口到台灣 的生鮮豬肉須經過三關卡查驗合格才會進到市面，並列入進口豬儀表板，到關總量不等於實際在市場流動數量，這也是到關數字和豬肉儀表板數字不同原因；所有合格放行進口數字會攤在陽光下，並在每個上班日上午11時公布在網路，但並非及時更新。關務署指出，網友於食藥署上查到的數字為尚未完成三關卡的豬肉數量。

萊豬開放進口，民眾查詢「邊境查驗自動化管理系統」食品輸入情形，發現1月4日有五批美國豬肉進口，超過108噸，但這些訊息未在「豬肉儀表板」顯示，直至昨天媒體報導，儀表板才揭露1月8日進口美國豬肉47.18噸，豬肝、豬腎、豬其他可食部位49.01噸。

食藥署北區管理署副主任林旭陽表示，食藥署邊境查驗自動化資訊管理系統資訊呈現的是食藥署完成查驗登記的資訊，「豬肉儀表板」所呈現的是進口豬肉完成報關、進入市場資訊，未來食藥署會針對時間落差進行資訊系統調整。

食藥署前署長康照洲說，儀表板只顯示各國豬肉進口量，對民眾沒有助益，對進口商也無太大幫助。他說，進口商一定有相關屠宰場飼養證明，食藥署應彙整這些資料，並勾稽、比對使用萊劑的廠商名單，再顯示在儀表板，才不會排擠同產地其他廠商，否則只是看到產地資訊，民眾仍無從選擇，儀表板資訊只會讓民眾更不知所措。