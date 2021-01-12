蔡數勝選周年政績 藍嗆5失政 親綠民調：恐現死亡交叉

圖為蔡英文總統元旦談話，要請民眾體諒開放美豬。（本報資料照片）

昨天是「蔡賴配」勝選一周年，蔡英文 總統及副總統賴清德都透過臉書表露心情。蔡總統表示，她還記得去年當選連任時向大家承諾，一定會留下一個更好的國家；不過，國民黨則提出蔡英文五大「失」政，而親綠的台灣 民意基金會分析指出，蔡的爭議議題不斷，民意支持度恐一路下跌。

蔡英文細數去年政績，從防疫、振興、改革到建設，大家參與其中，用行動真正改變了台灣；包括更換護照、守住疫情 、全年經濟維持正成長、發揮「Taiwan Can Help」精神分享防疫物資和經驗，促進國際交流等。

賴清德則說，過去一年來，在蔡總統帶領下，全台人民齊心齊力對抗疫情，守住了防線，「疫情還沒過去，大家還是不能鬆懈。」

不過，國民黨文傳會主委王育敏提出蔡英文五大「失」政，包括去年新生兒16萬創新低，顯示少子化政策無法有效拉抬生育率；當初承諾20萬戶社會住宅，只蓋4萬戶卻引以為傲，現在又改口12萬戶，支票跳票卻視為政績；閉口不談關掉一個電視台，漠視台灣民主和言論自由被打壓；討論食安、萊豬議題都要被「查水表」；重食安卻開放萊豬，這些都是民怨所在，「總統做太久了，不敢面對檢討負面政績，還以為自己是100分」。

民眾黨立院黨團總召賴香伶表示，蔡賴上台以來，包括攸關居住正義的政策推動緩慢，同時攸關勞工權益的政策，例如最低工資法、勞保改革等，皆看不到進度，「是不是把勞工擺到政策的後面？」

台北中國時報報導，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，蔡當初高票連任，是外部大環境因素包括香港反送中及中美貿易戰等牽引，但在勝選滿1年之後，游蔡英文聲望有向下走趨勢；在開放萊豬等爭議案的衝擊下，蔡英文去年9月起民調就持續往下走，若跌勢不變，預估最快3、4月之後就可能出現「死亡交叉」，其中影響民調最大的變數就是開放日本核災食品問題。