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江啟臣布國民黨新局 擬邀連勝文兼任祕書長

台灣新聞組╱綜合12日電
國民黨中央委員連勝文（左）去年曾表態力挺立法委員江啟臣（右）參選國民黨黨主席。（本報資料照片）
國民黨中央委員連勝文（左）去年曾表態力挺立法委員江啟臣（右）參選國民黨黨主席。（本報資料照片）

國民黨暫訂7月24日改選黨主席，黨主席江啟臣已著手布局新人事，有意設置副主席，由祕書長李乾龍升任，智庫副董事長連勝文兼任祕書長，另增聘現任立委擔任副祕書長。這波人事調整幅度不大，據了解，江已展開徵詢，預計農曆年前後定案。

台北中國時報報導，江啟臣去年3月接任黨主席，認為過往任命副主席常流於形式，因此首開先例未設副主席。但傳出最近中央黨部進行樓層減租空間改造，已預留「副主席」辦公室。

據指出，江啟臣團隊擬定「生存、復興、壯大」三階段計畫，去年初總統立委雙敗，國民黨陷入谷底，江擔任補選主席努力為黨求「生存」階段；今年則是以雙公投、黨主席為主軸的「復興」階段；明年則是2022年縣市長等九合一選舉為主軸的「壯大」階段。

報導提到，江擬增設副主席並非虛位，而是嫻熟黨務且具募款能力，甚至可兼任對美、對陸小組召集人。因此去年一手組建縣市黨部人事、包辦中央黨務及大小活動募款，嫻熟大陸的李乾龍，就成為理想人選。

另外，江啟臣看中連勝文熟稔國民黨，且熟悉各地派系，擁有豐沛人脈及募款能力，有意讓連兼任祕書長。知情人士指出，新人事除布局主席、副主席及祕書長形成黨中央權力核心「鐵三角」，現任副祕書長全部留任，擬增聘現任立委擔任副祕書長，立院黨團總召林為洲是可能人選之一。

江啟臣 國民黨 中國

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