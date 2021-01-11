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任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

組閣2年爭議不斷 蘇貞昌再遇風暴難保大位

記者蔡晉宇╱台北11日電

行政院長蘇貞昌前年1月14日上任，本周將滿兩年。內閣改組傳言不斷，甚至蘇本人還能待多久也受關注。黨政人士表示，儘管受中天審照未過、萊豬等負面議題衝擊，但最近民調有穩住陣腳，評估蘇已暫時度過換閣揆危機；但隨著2022選舉布局腳步逼近，加上內閣滿意度呈下行趨勢也是事實，未來若再遇爭議議題，恐已沒有太多能量力保閣揆大位。

黨政人士指出，中華民國憲政體制中，由於行政院長直接接觸到立委等民代，因此向來有替總統「擋子彈」作用，但當能量耗盡後，往往也成了總統挽救民調下手的對象；目前蘇貞昌「油庫還有油」，仍有五成左右滿意度，這在歷任閣揆中是歷史高點，但比起去年初已下滑了不少，且已接近臨界點，未來若無利多，換閣揆機會只會日益增加。

前立委林濁水則表示，蘇貞昌「擋子彈」的工作做得其實並不好，因為蔡、蘇的民調是同步下滑的，並非只有蘇貞昌下滑，且已經連續跌了10個月，若將時間往回推就可發現，民調開始下滑時尚未宣布開放萊豬，可見就算沒萊豬，行政團隊同樣無法為政府再加分，這對蘇貞昌繼續擔任閣揆皆是不利因素。除自身須交出成績單，隨著2022年選舉接近，配合選戰布局可能做出的內閣更動也衝擊蘇內閣。

綠營人士分析，六都首長目前除了高雄、台南，其他地方人選仍八字沒一撇，如基隆市長林右昌、新竹市長林智堅等即將任滿，不無可能循「朱立倫模式」，先入閣歷練，再投入六都選戰；若不投入選戰，已有地方行政經驗者入閣也會是最合理安排；屆時若內閣大風吹，將任滿的桃園市長鄭文燦接任閣揆可能性也隨之大增。

綠營派系人士指出，民進黨派系文化的原則之一就是要能達到平衡，蘇貞昌領導的內閣已經強勢了兩年，其他派系不是沒有意見，例如行政院前發言人丁怡銘出包時，各派系多默不做聲，近日蘇協調北榮院長一事也讓黨內議論，指連醫界的事蘇都要親自介入，實為大權一把抓的寫照。

派系人士分析，從權力平衡的角度來看，蘇也當得夠久了，若適當時機調整，亦無可厚非。

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