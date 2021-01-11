新聞評論／挑戰游錫堃障礙 蘇貞昌要「闖三關」

行政院長蘇貞昌上任將滿兩年，能否挑戰單一院長任期超過三年的「游錫堃障礙」，最少還要「過三關」。（本報資料照片）

蘇貞昌就任行政院長將滿兩年，回顧2000年首度政黨輪替以來，以單任院長論，蘇貞昌的任期已高居第三，僅次於游錫堃和吳敦義；但若加上扁政府時期的1年4個月，蘇貞昌擔任行政院長的時間，已經超過其他10多個閣揆。不過，能否挑戰單一院長任期超過三年的「游錫堃障礙」，蘇貞昌最少還要「過三關」。

第一關，無疑是正在延燒中的「萊豬風暴」。雖然去年底在立法院的表決戰中，民進黨 大獲全勝，但萊豬議題顯然並未因此終止。國民黨正風風火火發起「反萊豬公投 」，如果連署順利，投票時間將是今年8月。如果屆時反萊豬公投過關，對民進黨將是重大的執政挫敗，首當其衝的，就是蘇貞昌。即使不論公投，萊豬開放後，各種食安管理議題也將受到高度檢驗，任何一個小差錯，都可能壓垮民眾對蘇內閣的信任。

第二關，是蘇內閣滿意度能否維持不崩盤。儘管去年以來，蘇貞昌施政滿意度持續下降，但拜總統及立委勝選、疫情 掌握及經濟維持成長之賜，蘇貞昌滿意度僅是「下滑」而未「崩盤」；除了萊豬，核食開放、疫情控制、經濟成長，甚至常被詬病的「政府查水表」等，都可能成為拖垮蘇內閣的稻草。

第三關，是民進黨內部的世代交替問題。如今的民進黨，已然進入「後蔡英文時代」，行政院長的位子，在民進黨世代爭奪裡，可說占據制高點；從去年到現在，內閣改組傳聞趨於沉寂，並不是蘇貞昌不可被取代，而是一來疫情、萊豬等議題前景不明，閣揆寶座是福是禍尚未可知，二來是此時啟動換閣揆，恐提早碰觸民進黨世代交替的敏感神經，促成內鬥。但無論如何迴避，這問題遲早要面對。這恐也是所有因素中，最不操之於蘇貞昌的一個。

無論如何，蘇貞昌要坐穩院長寶座，最大底氣還是施政滿意度。近來許多調查指出，蘇貞昌網路負面聲量已高於正面，其中有民進黨整體形象下滑因素，也有蘇施政風格所致。就職滿兩周年，除了是蘇貞昌的自我盤整時機，何嘗不是蔡政府重新面對民意的最好契機？