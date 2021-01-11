我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2240萬確診 加州破271萬

任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

新聞評論／挑戰游錫堃障礙 蘇貞昌要「闖三關」

記者李光儀
行政院長蘇貞昌上任將滿兩年，能否挑戰單一院長任期超過三年的「游錫堃障礙」，最少還要「過三關」。（本報資料照片）
行政院長蘇貞昌上任將滿兩年，能否挑戰單一院長任期超過三年的「游錫堃障礙」，最少還要「過三關」。（本報資料照片）

蘇貞昌就任行政院長將滿兩年，回顧2000年首度政黨輪替以來，以單任院長論，蘇貞昌的任期已高居第三，僅次於游錫堃和吳敦義；但若加上扁政府時期的1年4個月，蘇貞昌擔任行政院長的時間，已經超過其他10多個閣揆。不過，能否挑戰單一院長任期超過三年的「游錫堃障礙」，蘇貞昌最少還要「過三關」。

第一關，無疑是正在延燒中的「萊豬風暴」。雖然去年底在立法院的表決戰中，民進黨大獲全勝，但萊豬議題顯然並未因此終止。國民黨正風風火火發起「反萊豬公投」，如果連署順利，投票時間將是今年8月。如果屆時反萊豬公投過關，對民進黨將是重大的執政挫敗，首當其衝的，就是蘇貞昌。即使不論公投，萊豬開放後，各種食安管理議題也將受到高度檢驗，任何一個小差錯，都可能壓垮民眾對蘇內閣的信任。

第二關，是蘇內閣滿意度能否維持不崩盤。儘管去年以來，蘇貞昌施政滿意度持續下降，但拜總統及立委勝選、疫情掌握及經濟維持成長之賜，蘇貞昌滿意度僅是「下滑」而未「崩盤」；除了萊豬，核食開放、疫情控制、經濟成長，甚至常被詬病的「政府查水表」等，都可能成為拖垮蘇內閣的稻草。

第三關，是民進黨內部的世代交替問題。如今的民進黨，已然進入「後蔡英文時代」，行政院長的位子，在民進黨世代爭奪裡，可說占據制高點；從去年到現在，內閣改組傳聞趨於沉寂，並不是蘇貞昌不可被取代，而是一來疫情、萊豬等議題前景不明，閣揆寶座是福是禍尚未可知，二來是此時啟動換閣揆，恐提早碰觸民進黨世代交替的敏感神經，促成內鬥。但無論如何迴避，這問題遲早要面對。這恐也是所有因素中，最不操之於蘇貞昌的一個。

無論如何，蘇貞昌要坐穩院長寶座，最大底氣還是施政滿意度。近來許多調查指出，蘇貞昌網路負面聲量已高於正面，其中有民進黨整體形象下滑因素，也有蘇施政風格所致。就職滿兩周年，除了是蘇貞昌的自我盤整時機，何嘗不是蔡政府重新面對民意的最好契機？

民進黨 疫情 公投

上一則

黑白集╱擦脂抹粉塑造英明政府？ 蔡政府宣傳癖病入膏肓

下一則

過境美國限制多…當年李登輝穿睡衣接見美官員抗議

延伸閱讀

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了
不怕拜登誤會？美國會暴力 藍：蔡蘇怎麼不譴責！

不怕拜登誤會？美國會暴力 藍：蔡蘇怎麼不譴責！
重提太陽花 藍：蔡、蘇怎不譴責美國會暴力

重提太陽花 藍：蔡、蘇怎不譴責美國會暴力

蘇貞昌：台豬可像松阪豬 柯文哲：想不通他的邏輯

蘇貞昌：台豬可像松阪豬 柯文哲：想不通他的邏輯

熱門新聞

在美國總統川普政權即將交接前夕，美國國務院今天宣布取消美台交往限制。國務卿龐培歐透過聲明宣布取消所有自我施加的限制。(美聯社)

不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

2021-01-09 17:28
（本報資料照片）

美宣布與台解除交流限制 台總統府：爭取美跨黨派支持

2021-01-09 22:43
美國國務卿龐培歐宣布，取消現行美台交往限制。圖為2015年6月4日，當時民進黨總統參選人蔡英文（右）進入美國國務院拜會副國務卿布林肯，會後在國務院官員與時任立委蕭美琴（中）陪同下，步出國務院大樓。(本報資料照片／記者賴昭穎攝影)

當年李登輝穿睡衣拒下機 蔡英文躲媒體 都因這個限制

2021-01-10 18:27
朱俐靜(左)發片記者會自爆罹患乳癌，主持人陶晶瑩聽聞也心疼哽咽。記者杜建重／攝影

朱俐靜淚訴罹患乳癌 初期痛到爬不起來：每天都崩潰

2021-01-05 09:04
台北市政府舉辦的跨年晚會，民眾在疫情與低溫中戴口罩觀賞節目，現場隨處可見防疫標語，提醒戴口罩及保持社交距離。(記者侯永全／攝影)

紐時：台灣防疫超水準 但還能再撐多久？

2021-01-03 02:30
新竹馬偕家醫科主治醫師葉姿麟表示，許多工程師自詡為「健康的胖子」，自豪沒有三高，但研究指出，ＢＭＩ值超標者都應減重。報系資料照

世上沒有健康的胖子 醫：過胖無三高死亡率高於一般人

2021-01-09 13:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析

牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析